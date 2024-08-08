Американські посадовці сконтактують із українськими колегами для "прояснення ситуації" в Курській області РФ, повідомило видання Bloomberg, цитуючи речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі.

США звернуться до України щодо ситуації в Курську – подробиці

Наразі Штати не отримували від українських офіційних осіб інформації стосовно подій у Курській області.

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За словами Кірбі, США не змінили свого рішення щодо дозволу Україні застосовувати американську зброю для боротьби з російською агресією лише біля кордонів.

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Речник Білого дому в коментарі для Голосу Америки пояснив, що операції України має коментувати українська сторона. Завданням для США він назвав надання Україні допомоги.

"Ми зосередимося на тому, щоб у них [українців – ред.] було те, що потрібно, щоб захистити себе… Ми звернемося до наших українських колег, щоб мати трохи краще розуміння", – пояснив Кірбі.

Більше по темі Європейський Союз передав Україні вже понад 100 млрд євро допомоги Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила у подальшій підтримці українців у війні проти РФ.

Єврокомісія визнала законне право України захищатися, зокрема на території РФ

Як повідомляли на Суспільному, речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Пітер Стано зазначив, що Україна має законне право захищатися від Росії, зокрема, завдаючи ударів по росіянах на їхній території.

"ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності", – наголосив Стано.

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Бої в Курській області - що відомо

У російських медіа 6 серпня почали з'являтися повідомлення про атаку ЗСУ на населені пункти в Курській області. Згодом схожі заяви почали надходити й від міністерства оборони Росії.

Там зазначили, що в області тривають бойові дії. Курські Телеграм-канали спершу повідомляли про просування трьох танків ЗСУ з піхотою у напрямку сіл Курилівка і Гончарівка.

Українська сторона поки офіційно не коментувала події в Курській області.

Російські мілблогери зауважили, що українські сили просунулися вглиб регіону приблизно на 15 км і розширили фронт до 10−11 км, захопивши 11 населених пунктів Курської області.