Росіяни катували 95% українських військовополонених, пише РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніеля Белла та дані Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни катували майже всіх військовополонених з України

За даними Інституту, заяви Белла та попередні звіти моніторингової місії про порушення РФ прав військовополонених з України узгоджуються з оцінками ISW про систематичні порушення Росією міжнародних прав людини та гуманітарного права на окупованих територіях Україні та щодо українських військовополонених.

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Приблизно таку оцінку раніше давав і генпрокурор Андрій Костін, який зазначив, що до 90% українських полонених страждають від катувань, нелюдського поводження та насильства.

Російські командири наказують відрізати голови українським полоненим – що відомо

Нагадаємо, що раніше генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про випадок на Донеччині, коли російська армія вбила українського воїна шляхом обезголовлення.

Тоді Україна отримала інформацію, що ворожі командири наказали солдатам не брати в полон українських військових, а натомість вбивати їх таким методом.

Такі злочинні накази віддавали на рівні командування батальйону та роти російських окупантів.

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Згодом уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через ймовірне жорстоке вбивство українського полоненого.