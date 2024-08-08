Україна поступово отримує очікувані літаки F-16, про які просила ще від початку повномасштабної війни, повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Зеленський анонсував збільшення кількості F-16 для України
За його словами, Україна просила у партнерів і союзників закрити небо, допомогти з ППО та надати ці літаки ще з перших днів повномасштабного вторгнення.
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Зеленський зауважив, що український уряд знав, що надання літаків можливе, і що світ має для цього потужності.
Він додав, що для цього уряд об’єднав політичну, дипломатичну та військову роботу, і поступово Україні вдалося досягти результату.
"Літаки F-16 уже в українському небі. І їх буде ще більше!" – запевнив він.
F-16 для України мають бути оснащені далекобійними ракетами
Депутат Бундестагу, експерт у галузі оборонної політики Родеріх Кізеветтер вважає, що окремі системи зброї самі по собі не можуть змінити ситуацію на фронті, бо це залежить від сукупності чинників.
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На його думку, оскільки кількість наданих Україні F-16 невелика, їх використовуватимуть для закриття прогалин у ППО, адже збивати ракети і безпілотники економічно ефективніше за допомогою ракет повітря-повітря, ніж більш коштовними ракетами для систем Iris-T або Patriot.
Президент України 4 серпня підтвердив наявність винищувачів F-16 в України.
Однак ЗСУ зможуть використовувати одночасно не більше 10 наданих західних винищувачів одночасно.