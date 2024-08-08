Україна поступово отримує очікувані літаки F-16, про які просила ще від початку повномасштабної війни, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський анонсував збільшення кількості F-16 для України

За його словами, Україна просила у партнерів і союзників закрити небо, допомогти з ППО та надати ці літаки ще з перших днів повномасштабного вторгнення.

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Зеленський зауважив, що український уряд знав, що надання літаків можливе, і що світ має для цього потужності.

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Він додав, що для цього уряд об’єднав політичну, дипломатичну та військову роботу, і поступово Україні вдалося досягти результату.

"Літаки F-16 уже в українському небі. І їх буде ще більше!" – запевнив він.