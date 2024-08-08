Служба безпеки України повідомила про затримання 16-річного мешканця столиці, який підпалював авто українських військових в обмін на гроші від Федеральної служби безпеки Росії.

СБУ затримала 16-річного агента ФСБ в Києві

Мешканець столиці потрапив у поле зору росіян, коли шукав заробітку в Телеграм-каналах. Йому відповів представник російської спецслужби, який запропонував співпрацю за грошову винагороду.

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Спершу підліток мав розвішувати по місту листівки антиукраїнського характеру, а після цього завдання йому пообіцяли значні суми за підпал автомобілів Сил оборони.

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Обов’язковою умовою підпалів була відеозйомка. Відео потрібні були ФСБ для підготовки ІПСО: нібито підпали в Україні здійснюються активістами проросійського підпілля, яке прагне зірвати мобілізацію та допомогти Росії.

Підпалювати треба було не обов’язково військове авто, а будь-яку машину, схожу на військову.

Більше по темі СБУ повідомила про підозру двом росіянам, які закатували офіцера Національної академії СБУ Ними виявилися командир 175-го окремого розвідувального батальйону 76-ї десантно-штурмової Псковської дивізії повітряно-десантних військ РФ та його заступник.

Неповнолітній спершу сфотографував потрібні цілі для погодження зі спецслужбою, а потім підпалив за допомогою легкозаймистої суміші.

У разі виконання "перевірочних" завдань ФСБ обіцяла переказати гроші на криптогаманець, але обіцяної суми юнак так і не отримав.

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Яке покарання загрожує 16-річному агенту ФСБ у Києві

Агенту повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що заподіяв значної майнової шкоди);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Палію загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

За цими статтями кваліфікували злочинні дії і російського куратора, чию особу вже встановили у Службі безпеки. Росіянину заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 304 Кримінального кодексу України (втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність).

СБУ затримала фітнес-тренера, який підпалював авто ЗСУ у трьох містах України

Учора, 7 серпня, Служба безпеки України повідомила про затримання фітнес-тренера, який на замовлення ФСБ підпалював авто ЗСУ в Києві, Дніпрі та Одесі.

Фітнес-тренер підпалив мультивен ЗСУ в Києві. Для цього він прибув з Одеси до столиці, де на одну добу орендував квартиру. Уночі він підійшов до припаркованого військового авто, підпалив його та відзняв займання на камеру.

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Відео потрібне було Росії для проведення ІПСО про нібито наявність проросійського підпілля у столиці.