8 серпня в Україні відзначають День військ звʼязку.

До привітань доєдналися Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Президент України Володимир Зеленський і  Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

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Зеленський наголосив на тому, що надійний та якісний зв’язок захищає життя та успіх українських військових у бою. 

"Я дякую нашим воїнам-зв’язківцям за фаховість. Ваша робота допомагає забезпечувати якісну комунікацію, а з нею – і важливі результати для України", – наголосив Президент.

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Своєю чергою Сирський закцентував на тому, що без надійного зв’язку навіть наймогутніша армія стає паралізованою, тому робота військ зв'язку надзвичайно важлива.

"У перші години повномасштабної збройної агресії російські загарбники намагалися знищити систему військового зв’язку, але їм це не вдалося. Герої-зв’язківці забезпечили збереження керованості військами", – пояснив Головнокомандувач ЗСУ.

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Наразі в українському небі вже є ці літаки.

Він додав, що наразі війська зв’язку та кібербезпеки ЗСУ є сучасним, професійним і технологічним родом військ. 

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А Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що від професіоналізму, фаховості й злагодженої роботи військ зв'язку залежить передусім успішне виконання бойових завдань.

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"Щиро вітаю кожну й кожного, хто забезпечує стійкий, надійний звʼязок та управління підрозділами Сил безпеки і оборони, безперебійну комунікацію та координацію", – наголосив Стефанчук.

День військ зв'язку – що треба знати

Свято встановлено в Україні "…враховуючи заслуги військ зв'язку у зміцненні обороноздатності держави…" згідно з Указом Президента України "Про День військ зв'язку" від 1 лютого 2000 р. № 154/2000.

8 серпня 1920 року в місті Києві, на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища почалася підготовка військових зв'язківців на Київських військово-інженерних курсах.

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У лютому 2020 року Головне управління зв'язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ було переформовано у Командування Військ зв'язку та кібернетичної безпеки Збройних Сил України.

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