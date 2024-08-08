8 серпня в Україні відзначають День військ звʼязку. До привітань доєдналися Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Президент України Володимир Зеленський і Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Зеленський наголосив на тому, що надійний та якісний зв’язок захищає життя та успіх українських військових у бою. "Я дякую нашим воїнам-зв’язківцям за фаховість. Ваша робота допомагає забезпечувати якісну комунікацію, а з нею – і важливі результати для України", – наголосив Президент. Advertisement

Своєю чергою Сирський закцентував на тому, що без надійного зв’язку навіть наймогутніша армія стає паралізованою, тому робота військ зв'язку надзвичайно важлива. "У перші години повномасштабної збройної агресії російські загарбники намагалися знищити систему військового зв’язку, але їм це не вдалося. Герої-зв’язківці забезпечили збереження керованості військами", – пояснив Головнокомандувач ЗСУ. Більше по темі Україна отримуватиме більше винищувачів F-16 – Зеленський Наразі в українському небі вже є ці літаки. Він додав, що наразі війська зв’язку та кібербезпеки ЗСУ є сучасним, професійним і технологічним родом військ.

А Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що від професіоналізму, фаховості й злагодженої роботи військ зв'язку залежить передусім успішне виконання бойових завдань. Advertisement "Щиро вітаю кожну й кожного, хто забезпечує стійкий, надійний звʼязок та управління підрозділами Сил безпеки і оборони, безперебійну комунікацію та координацію", – наголосив Стефанчук.