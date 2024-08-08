Служба безпеки України повідомила про підозру Денису Суворову та Аслану Каскулову, які закатували до смерті помічника ректора Національної академії СБУ Олексія Теліженка.
СБУ повідомила про підозру Денису Суворову та Аслану Каскулову
Командир 175-го окремого розвідувального батальйону 76-ї десантно-штурмової Псковської дивізії повітряно-десантних військ Росії підполковник Денис Суворов та його заступник капітан Аслан Каскулов на початку повномасштабної війни брали участь у захопленні частини території Київської області.
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Там зловмисники проводили так звані "зачистки".
Їхні підлеглі об’їжджали окуповані населені пункти регіону, вдиралися до помешкань місцевих жителів і викрадали їх.
6 березня 2022 року рашисти ув’язнили Олексія Теліженка та привезли його до командного пункту в лісосмузі поблизу селища Ворзель. Там фігуранти наказали підлеглим прив’язати українського офіцера до дерева й катувати.
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Суворов особисто завдавав удари руками й ногами по голові та тулубу потерпілого, а потім встромляв у рану на голові дерев’яний кілок.
Тортури тривали впродовж декількох годин, а потім напівпритомного Теліженка скинули у заздалегідь вириту яму, де він помер від отриманих травм та холоду.
Тіло офіцера СБУ знайшли на місці злочину разом із ще 8 вбитими росіянами цивільними українцями.
Яке покарання загрожує Денису Суворову та Аслану Каскулову
Їм заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Один із командувачів військ Росгвардії причетний до репресій на окупованій Херсонщині
СБУ заочно оголосила про підозру генерал-лейтенанту Володимиру Спиридонову, який причетний до масових репресій проти цивільних під час тимчасової окупації частини території Херсонської області.
Він брав участь у захопленні Херсонщини та спробах придушення руху опору в регіоні.
Для цього посадовець залучив чотири тактичні групи, загін спецпризначення та оперативний підрозділ Південного округу військ Росгвардії, де тоді був заступником командувача.
У катівнях до затриманих застосовували численні тортури, якими росіяни намагалися зламати спротив російському режиму.
Напередодні звільнення Херсонщини Спиридонов організував переправлення підрозділів Росгвардії на лівобережну частину області, а сам втік до Росії, де отримав підвищення.