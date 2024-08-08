За програмою "єРобота" з початку цього року 70 агровиробників отримали понад 291,1 млн гривень, повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Скільки українські аграрії отримали грантової підтримки у 2024 році

У межах урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу "єРобота" 5 агропідприємств отримали 10,2 млн гривень на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства й тепличного господарства.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

На розвиток садів виплатили 201,6 млн гривень 51 господарству, а ще 89,5 млн гривень отримали 19 господарств для створення та підтримки теплиць.

Advertisement

З початку дії програми аграріям виплатили 996,2 млн гривень 225 суб’єктам господарювання.

"єРобота" діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу, а в серпні цього року уряд розширив умови надання грантів для розвитку виноградарства та садівництва.