За програмою "єРобота" з початку цього року 70 агровиробників отримали понад 291,1 млн гривень, повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.
Скільки українські аграрії отримали грантової підтримки у 2024 році
У межах урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу "єРобота" 5 агропідприємств отримали 10,2 млн гривень на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства й тепличного господарства.
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На розвиток садів виплатили 201,6 млн гривень 51 господарству, а ще 89,5 млн гривень отримали 19 господарств для створення та підтримки теплиць.
З початку дії програми аграріям виплатили 996,2 млн гривень 225 суб’єктам господарювання.
"єРобота" діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу, а в серпні цього року уряд розширив умови надання грантів для розвитку виноградарства та садівництва.
Сапери повернули до використання майже 160 тис. га сільгоспземель за пів року
У 2024 році сапери перевірили й повернули у користання аграріїв понад 156,6 тис. га сільськогосподарських земель.
На Херсонщині вже перевірили й повернули у користання аграріїв майже 60% сільгоспугідь, які ми запланували обстежити у цьому році.
Найбільше земель сільгосппризначення обстежили з початку року в таких областях:
- Херсонській – 146,3 тис. га (у червні – 17,76 тис. га);
- Харківській – 11,3 тис. га (у червні – 4,55 тис. га);
- Миколаївській – 8,3 тис. га (у червні – 1,67 тис. га).
У травні цього року року середньозважена вартість 1 гектара землі сільськогосподарського призначення в Україні становила 45,0 тис. гривень.
У першому півріччі 2024 року експорт з аграрного сектора України склав 12,4 млрд доларів.