Уряд вважає звинувачення на адресу України від урядів Нігеру та Малі безпідставними та такими, що не відповідають дійсності, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Реакція МЗС на рішення Нігеру слідом за Малі розірвати дипвідносини з Україною

У відомстві наголосили, що Україна відкидає будь-які звинувачення щодо підтримки нею міжнародного тероризму, порушень Статуту ООН та міжнародного права.

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"Виходимо з того, що подібне рішення є жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з державою-терористом, Російською Федерацією, яка вже понад два роки веде неспровоковану повномасштабну агресивну війну проти України", – пояснили в заяві МЗС.

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Влада Нігеру ухвалила рішення про розірвання дипломатичних відносин з Україною без жодних розслідувань інциденту в Малі та надання доказів, які б стосувалися причин такого рішення.

Нігер розірвав дипломатичні відносини з Україною
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Нігер розірвав дипломатичні відносини з Україною

Два дні тому Малі звинуватила Україну в підтримці тероризму й також розірвала дипвідносини.

У МЗС уточнили, що Україна налаштована й надалі покращувати з усіма державами Африки взаємовигідні стосунки на засадах рівності, поваги до суверенітету й територіальної цілісності країн у міжнародно визнаних кордонах, неухильного дотримання міжнародного права, Цілей та Принципів Статуту ООН.

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Нігер розірвав дипломатичні відносини з Україною

6 серпня Нігер оголосив, що розриває дипломатичні відносини з Україною. За словами представників уряду, Київ нібито підтримує терористичні групи.

Речник уряду Амаду Абдраман заявив, що Нігер звернеться до Ради безпеки ООН з проханням обговорити так звану "агресію" України.

5 серпня перехідний уряд Республіки Малі розірвав дипломатичні відносини з Україною і звинуватив Київ у допомозі туарегам, назвавши це "підтримкою міжнародного тероризму".

А 29 липня Kyiv Post отримав унікальне фото малійських повстанців-туарегів, які позують з українським прапором після перемоги над найманцями "Вагнера" в Африці.

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