У Росії все більше обмежують доступ до більш захищених західних соціальних платформ, щоб створити культуру страху серед тих, хто може стати критиком влади РФ.
Заборони націлені на популяризацію соціальних мереж і платформ, які контролює режим Кремля, повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
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Росія обмежує доступ до соцмереж та платформ для контролю інформації - що варто знати
У розвідці вважають, що заборона незалежних ЗМІ й обмеженням інших надійних засобів комунікації - пришвидшення довготривалого тренду щодо посилення владою контролю в питанні доступу до ЗМІ та інформації в Росії.
Зокрема, обмеження доступу до соцмереж ймовірно націлені на те, щоб населення РФ могло мати тільки доступ до ЗМІ, які поширюють наративи влади.
"Обмежуючи доступ до більш захищених засобів приватної комунікації, влада полегшує моніторинг потенційних дисидентів та створює культуру страху та самоцензури серед тих, може стати критиком режиму», - заявили у відомстві.
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Російський уряд ініціював додаткові обмеження на використання цифрових телекомунікацій у Росії.
Зокрема, 12 липня депутат Держдуми РФ Антон Нємкін заявив в інтерв'ю, що російська влада почала сповільнювати трафік у зашифрованому додатку для обміну повідомленнями WhatsApp.
Публічне пояснення цього кроку звучить як «обмеження можливостей комунікації екстремістських груп». Згідно з визначенням російського уряду, це, ймовірно, також включає обмеження спроможності опозиційних активістів і тих, хто виступає проти війни в Україні, організовуватися та спілкуватися.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 July 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 18, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/JuT4LFfiBA#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wo5QETN0Qu
Водночас російські незалежні ЗМІ повідомили, що збої в роботі онлайн-відеоплатформи YouTube були спричинені навмисним уповільненням трафіку російським урядом.
«Повідомляється, що Кремль може взагалі заблокувати YouTube у вересні 2024 року. YouTube є доволі популярним в Росії і використовується опозиційними активістами, серед яких був Олексій Навальний, для поширення критику російської влади», - зазначили у Міноборони Британії.
YouTube заблокував канали підсанкційних російських виконавців - що відомо
Відеохостинг заблокував офіційні канали російських виконавців Поліни Гагаріної, Шамана (Ярослава Дронова), Олега Газманова, Григорія Лепса та Юлії Чичеріної, на яких Євросоюз наклав санкції.
Співак Шаман сам повідомив про блокування свого каналу, який має 2 млн підписників, зазначивши, що відеохостинг заблокував його через те, що "він росіянин".
Євросоюз запровадив санкції проти Гагаріної та Шамана на початку тижня.