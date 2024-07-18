У Росії все більше обмежують доступ до більш захищених західних соціальних платформ, щоб створити культуру страху серед тих, хто може стати критиком влади РФ.

Заборони націлені на популяризацію соціальних мереж і платформ, які контролює режим Кремля, повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Росія обмежує доступ до соцмереж та платформ для контролю інформації - що варто знати

У розвідці вважають, що заборона незалежних ЗМІ й обмеженням інших надійних засобів комунікації - пришвидшення довготривалого тренду щодо посилення владою контролю в питанні доступу до ЗМІ та інформації в Росії.

Advertisement

Зокрема, обмеження доступу до соцмереж ймовірно націлені на те, щоб населення РФ могло мати тільки доступ до ЗМІ, які поширюють наративи влади.

"Обмежуючи доступ до більш захищених засобів приватної комунікації, влада полегшує моніторинг потенційних дисидентів та створює культуру страху та самоцензури серед тих, може стати критиком режиму», - заявили у відомстві.

У Німеччині судили бізнесмена, який постачав Росії компоненти для дронів
Більше по темі

У Німеччині судили бізнесмена, який постачав Росії компоненти для дронів

Підприємець має подвійне німецько-російське громадянство. Він продавав, зокрема, компоненти для безпілотника "Орлан-10", яким Росія атакує Україну.

Російський уряд ініціював додаткові обмеження на використання цифрових телекомунікацій у Росії.

Зокрема, 12 липня депутат Держдуми РФ Антон Нємкін заявив в інтерв'ю, що російська влада почала сповільнювати трафік у зашифрованому додатку для обміну повідомленнями WhatsApp.

Advertisement

Публічне пояснення цього кроку звучить як «обмеження можливостей комунікації екстремістських груп». Згідно з визначенням російського уряду, це, ймовірно, також включає обмеження спроможності опозиційних активістів і тих, хто виступає проти війни в Україні, організовуватися та спілкуватися.

Водночас російські незалежні ЗМІ повідомили, що збої в роботі онлайн-відеоплатформи YouTube були спричинені навмисним уповільненням трафіку російським урядом.

«Повідомляється, що Кремль може взагалі заблокувати YouTube у вересні 2024 року. YouTube є доволі популярним в Росії і використовується опозиційними активістами, серед яких був Олексій Навальний, для поширення критику російської влади», - зазначили у Міноборони Британії.

Advertisement

YouTube заблокував канали підсанкційних російських виконавців - що відомо

Відеохостинг заблокував офіційні канали російських виконавців Поліни Гагаріної, Шамана (Ярослава Дронова), Олега Газманова, Григорія Лепса та Юлії Чичеріної, на яких Євросоюз наклав санкції.

Співак Шаман сам повідомив про блокування свого каналу, який має 2 млн підписників, зазначивши, що відеохостинг заблокував його через те, що "він росіянин".

Євросоюз запровадив санкції проти Гагаріної та Шамана на початку тижня.

 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Велика Британія розширила санкції проти «тіньового флоту» Росії Росія
Велика Британія розширила санкції проти «тіньового флоту» Росії
Київ Пост
7г тому
Швейцарія розслідує понад 50 справ щодо порушень санкцій проти РФ Росія
Швейцарія розслідує понад 50 справ щодо порушень санкцій проти РФ
Київ Пост
15г тому
У Німеччині судили бізнесмена, який постачав Росії компоненти для дронів Росія
У Німеччині судили бізнесмена, який постачав Росії компоненти для дронів
Київ Пост
1д тому
Росія зобов’язала цивільні амбулаторії на ТОТ першочергово обслуговувати ЗС РФ Росія
Росія зобов’язала цивільні амбулаторії на ТОТ першочергово обслуговувати ЗС РФ
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Урсула фон дер Ляєн закликала створити Європейський оборонний союз
Далі » Майже 90 чоловікам відмовили в пропуску через кордон через відсутність документа