У Росії все більше обмежують доступ до більш захищених західних соціальних платформ, щоб створити культуру страху серед тих, хто може стати критиком влади РФ.

Заборони націлені на популяризацію соціальних мереж і платформ, які контролює режим Кремля, повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

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Росія обмежує доступ до соцмереж та платформ для контролю інформації - що варто знати

У розвідці вважають, що заборона незалежних ЗМІ й обмеженням інших надійних засобів комунікації - пришвидшення довготривалого тренду щодо посилення владою контролю в питанні доступу до ЗМІ та інформації в Росії.

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Зокрема, обмеження доступу до соцмереж ймовірно націлені на те, щоб населення РФ могло мати тільки доступ до ЗМІ, які поширюють наративи влади.

"Обмежуючи доступ до більш захищених засобів приватної комунікації, влада полегшує моніторинг потенційних дисидентів та створює культуру страху та самоцензури серед тих, може стати критиком режиму», - заявили у відомстві.

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Російський уряд ініціював додаткові обмеження на використання цифрових телекомунікацій у Росії.

Зокрема, 12 липня депутат Держдуми РФ Антон Нємкін заявив в інтерв'ю, що російська влада почала сповільнювати трафік у зашифрованому додатку для обміну повідомленнями WhatsApp.

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Публічне пояснення цього кроку звучить як «обмеження можливостей комунікації екстремістських груп». Згідно з визначенням російського уряду, це, ймовірно, також включає обмеження спроможності опозиційних активістів і тих, хто виступає проти війни в Україні, організовуватися та спілкуватися.