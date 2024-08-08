У Києві Національна поліція і Служба безпеки України затримали двох чоловіків за підпал релейної шафи у Подільському районі міста на замовлення росіян.

Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

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СБУ та Нацполіція викрили диверсантів - що відомо

"До Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі здійснили підпал електрощитової на залізничній дорозі..Оперативники поліції Києва спільно з аналітиками кримінального аналізу провели низку розшукових заходів та встановили особи двох паліїв", - зазначається у повідомленні.

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Двоє киян 22 та 17 років вирішили підзаробити, виконавши "замовлення" від представників РФ. На російських кураторів товариші натрапили у Телеграмі.

Обов’язковою умовою підпалів була відеозйомка.

Поліцейські спільно з працівниками СБУ затримали фігурантів. За свої "послуги" вони вже встигли отримати 1500 гривень авансу.

Надалі фігуранти планували продовжити серію підпалів на об’єктах залізничної інфраструктури Києва.

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України – диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

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На час слідства 22-річний фігурант перебуватиме під вартою, а його неповнолітній товариш – під нічним домашнім арештом.

Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У поліції наголосили на тому, що РФ не полишає спроб дестабілізувати суспільство всередині України та підшуковує для своїх злочинних намірів охочих до "легкого" заробітку.

"Не піддавайтесь на провокації ворожих спецслужб, наслідок такої співпраці – довічне позбавлення волі", - закликали в установі.