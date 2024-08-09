У ніч проти 9 серпня безпілотники налетіли на військовий аеродром у Липецькій області Росії, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА. Наліт дронів на військовий аеродром у Липецькій області – подробиці Згідно з даними АSTRА, губернатор Липецької області повідомив про детонацію вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель. Як зазначається, окрім аеродрому пошкоджено також об'єкт енергетичної інфраструктури. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Повідомляється також про займання внаслідок детонації на військових складах. Advertisement

Для ліквідації наслідків детонації вибухонебезпечних об'єктів запровадили режим надзвичаної ситуації на території Липецького муніципального округу. Місцева влада прийняла рішення організувати евакуацію населення чотирьох населених пунктів: Копцеві хутори, Федорівку, Яківлю, Тинківку. Усі 4 населені пункти розташовані поряд із військовим аеродромом. Більше по темі СБУ знову підбила російський вертоліт в Курській області - відео Дрон СБУ знищив російський вертоліт у Курській області. Це вже друга успішна спецоперація, що підкреслює ефективність безпілотних атак, повідомляють джерела Kyiv Post. Наразі готуються пункти тимчасового розміщення та транспорт.

За даними ворожого міноборони, ППО Росії за ніч знищила 75 українських дронів. 26 нібито збили над Бєлгородською областю, хоча її губернатор Гладков, за даними АSTRА, називав інше число – 29. Згідно з офіційними повідомленнями російської влади, 19 безпілотників були збиті над Липецькою, 7 – над Курською, 5 – над Брянською, 4 – над Воронезькою та 1 – над Орловською областями. Водночас 5 БпЛА ліквідували над анексованим Кримом, 8 – над акваторією Чорного моря. Advertisement