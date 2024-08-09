У ніч проти 9 серпня безпілотники налетіли на військовий аеродром у Липецькій області Росії, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.
Наліт дронів на військовий аеродром у Липецькій області – подробиці
Згідно з даними АSTRА, губернатор Липецької області повідомив про детонацію вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель. Як зазначається, окрім аеродрому пошкоджено також об'єкт енергетичної інфраструктури.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Повідомляється також про займання внаслідок детонації на військових складах.
Для ліквідації наслідків детонації вибухонебезпечних об'єктів запровадили режим надзвичаної ситуації на території Липецького муніципального округу.
Місцева влада прийняла рішення організувати евакуацію населення чотирьох населених пунктів: Копцеві хутори, Федорівку, Яківлю, Тинківку.
Усі 4 населені пункти розташовані поряд із військовим аеродромом.
СБУ знову підбила російський вертоліт в Курській області - відео
Наразі готуються пункти тимчасового розміщення та транспорт.
За даними ворожого міноборони, ППО Росії за ніч знищила 75 українських дронів. 26 нібито збили над Бєлгородською областю, хоча її губернатор Гладков, за даними АSTRА, називав інше число – 29.
Згідно з офіційними повідомленнями російської влади, 19 безпілотників були збиті над Липецькою, 7 – над Курською, 5 – над Брянською, 4 – над Воронезькою та 1 – над Орловською областями. Водночас 5 БпЛА ліквідували над анексованим Кримом, 8 – над акваторією Чорного моря.
Дрони ГУР атакували Новолипецький металургійний комбінат у Росії
У ніч проти 17 травня дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат у Липецькій області РФ.
Джерела Kyiv Post у ГУР підтвердили факт успішної атаки українських дронів на Новолипецький металургійний завод.
БПЛА атакували обʼєкти у Білгородській, Воронезькій та Липецькій областях. Цілями були Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод, які Росія використовує у військових цілях.
24 квітня 2024 року дрони-камікадзе ГУР частково зруйнували кисневу станцію металургійного комбінату та вивели з ладу два кисневі блоки.
Також 24 лютого СБУ та ГУР спільно атакували цей комбінат за допомогою БпЛА. Українські дрони поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу.