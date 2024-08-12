11 серпня у застосунку "Армія+" зафіксували авторизацію 52 тис. українських військових, повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

Скільки військових авторизувалися у застосунку Армія+

Уряд плануємо сконцентруватися на впровадженні, щоб роз'яснити військовим, як перейти на новий електронний спосіб подачі рапортів.

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За словами Черногоренко, Міноборони виправляє технічні моменти щодо обліку військових, котрий здійснює територіальний центр комплектування.

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"Ми плануємо зараз реалізувати оналайнрекрутинг в кілька кліків, щоб наші громадяни та громадянки могли дуже швидко мобілізуватися або підписати контракт", – пояснила заступниця міністра оборони.

Наразі перший повний процес повністю готовий, тому зараз проводяться роботи з командою розробників для втілення системи в додатку "Резерв+". Направлення на ВЛК планується додати до кінця 2024 року. Його можна буде згенерувати через застосунок самостійно.

"Завдяки реалізації цієї функції направлення можна буде проходити військово-лікарську комісію без додаткового візиту до ТЦК. Цим можуть скористатись люди, які планово мають пройти ВЛК, і люди, які мають зареєструвати свою обмежену придатність в певний період згідно із законом", – зауважила Черногоренко.

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Міноборони постійно отримує звернення громадян щодо послуги "онлайн-відстрочка" для багатодітних сімей та студентів. Цю функцію втілять завдяки інтеграції з іншими державними реєстрами. Перші оновлення стосуватимуться студентів денної форми навчання і багатодітних батьків.

Додаток "Армія+" завантажили 20 тисяч разів менш ніж за добу

Новий мобільний застосунок для українських військовослужбовців "Армія+" менш ніж за добу після запуску завантажили 20 тисяч разів. Схожі додатки за довший час мають меншу аудиторію.

Доступ до застосунку мають лише військовослужбовці, а додаток не зберігає персональні дані, оскільки їх беруть з інформаційно-комунікаційних систем МОУ.

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Президент України Володимир Зеленський 8 серпня під час спеціальної церемонії оголосив про офіційний запуск застосунку "Армія+".