Українські війська просунулись в Курській області Росії на 70 кв км за один день, свідчать підрахунки російського медіа «Агентства». Наразі площа зони бойових дій становить вже 720 кв км

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що на основі геолокаційних кадрів і відеороликів з Росії та України, датованих 10 і 11 серпня, Збройні сили України просунулися на захід і північний захід у Курській області.

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Найвіддаленіша від кордону точка, де тривали бої, розташована в селі Общий Колодезь у Коренівському районі. Село розташоване за 28 км від кордону та всього за 9 км від траси "Льгов-Рильськ".

Україна офіційно не підтверджує свій наступ у Курській області, в той час як Кремль намагається заспокоїти своє населення.

Журналісти The Insider повідомляють, що Міноборони РФ публікує відео "успішних ударів" по ЗСУ на Курському напрямку, втім вони були зняті достатньо давно і в інших місцях. Журналісти наводять приклад відео, опублікованого 10 серпня російським пропагандистським медіа "РИА Новости". На ньому нібито показані удари у прикордонному районі Курської області, але журналісти вказують, що насправді ці кадри були відзняті під час ударів по містах Кремінна і Часів Яр у Донецькій області.

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The Insider виявило подібну ж підміну у публікації Міноборони РФ 9 серпня, у якій йдеться нібито про нові удари російської армії у Сумській області. Але журналісти з’ясували, що вказане відео насправді було опубліковане російським держагентством ТАСС ще 14 липня.

Бої у Курській області - що варто знати

Події у Курській області Росії вважають наймасштабнішим нападом на російську територію з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Минулого тижня українські війська увійшли у прикордонну Курську область Росії, що стало найбільшою транскордонною операцією збройних сил України з початку повномасштабного вторгнення.

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Український транскордонний рейд, який змусив десятки тисяч росіян втікати з Курщини, став наймасштабнішим нападом іноземної армії на російську територію з часів Другої світової війни.

Високопоставлений український чиновник повідомив AFP, що ця операція має на меті розтягнути російські війська і дестабілізувати Росію після місяців повільного просування росіян на фронті в Україні.

Штурм, схоже, захопив Кремль зненацька, і той змушений був кинути на відбиття українських атак свої резервні підрозділи, танки, авіацію, артилерію й безпілотники.