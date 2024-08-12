Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали Іран і його союзників утриматися від подальшої ескалації на Близькому Сході, повідомили у спільній заяві лідерів.

Спільна заява Британії, Франції та Німеччини щодо Ірану

Лідери підтримали зусилля партнерів у Катарі, Єгипті та США, спрямовані на досягнення угоди про припинення вогню та звільнення заручників. Вони погодилися з тим, що "не може бути жодних подальших затримок" у відновленні переговорів між Ізраїлем і ХАМАСом.

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"Ми працюємо з усіма сторонами, щоб запобігти ескалації, і докладемо всіх зусиль, щоб зменшити напруженість і знайти шлях до стабільності. Бойові дії мають припинитися негайно, а всі заручники, які все ще утримуються ХАМАСом, мають бути звільнені. Населення Гази потребує термінової та безперешкодної доставки та розподілу допомоги", – йдеться у заяві.

Стармер, Макрон і Шольц стурбовані ескалацією в регіоні, тому виступили за регіональну стабільність. За їхніми словами, Іран понесе відповідальність за свої подальші дії.

"У цьому контексті, зокрема, ми закликаємо Іран та його союзників утримуватися від нападів, які можуть призвести до подальшої ескалації регіональної напруженості та поставити під загрозу можливість домовитися про припинення вогню та звільнення заручників", – підсумували лідери.

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Новий лідер ХАМАСу звернувся до Ізраїлю щодо припинення вогню

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу готовий розглянути можливість укладення угоди про припинення вогню з новим лідером ХАМАСу Ях’єю Сінваром.

Посередники з Єгипту та Катару передали послання перед самітом, який відбудеться найближчими днями. За даними CNN, Нетаньягу розгляне можливість укладення угоди попри можливі наслідки для його коаліції.

Однак наразі поки незрозуміло, чи дійсно Нетаньяху має намір укласти угоду про припинення вогню.

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Наразі влада Ізраїлю готується до найгірших сценаріїв, зокрема накопичує альтернативні види палива для електростанцій у разі порушення регулярного постачання.

7 серпня Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Іран та Ізраїль уникати ескалації та наголосив, що ніхто не повинен сприяти загостренню ситуації.