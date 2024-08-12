З 2025 року державним установам Литви буде заборонено використовувати обладнання з «неблагонадійних країн», до переліку яких входить Китай.

Китайські камери відеоспостереження, телефони, фотоапарати, дрони, комп'ютери та інша техніка мають бути замінені в усіх держустановах, повідомляє LRT.

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Литва заміняє всю китайську техніку на аналоги власного виробництва – що відомо

Міністерство внутрішніх справ, відділи поліції, пожежно-рятувальної та прикордонної служби вже почали процес заміни технічного обладнання.

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"Можливо, дві третини камер поліцейські замінили, старі китайські камери досі використовуються для охорони фізичних об’єктів. Але департамент поліції прагне якнайшвидше їх замінити", – заявив заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс.

У країні стикнулися з тим, що створення альтернативної техніки коштує набагато дорожче, а литовських спеціалізованих виробників на ринку небагато.

Литва і надалі закупатиме дрони для України, зокрема у Китаю – подробиці

Литовські безпілотники виробництва Unmanned Defense Systems успішно працюють в Україні, пройшовши суворі вимоги та випробування.

Міністерство оборони Литви вже найближчим часом укладе нові контракти на закупівлю цих дронів для Збройних сил України та Литви.

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Як зазначив генеральний директор компанії Вітеніс Бузас, безпілотники повинні будуть не лише відповідати стандартам НАТО, а й не мати жодних компонентів з Китаю.

«Нам знадобилося півтора року, щоб повністю очистити літаки від китайських компонентів. Аж до рівня болтів, у нас більше немає китайських речей, не кажучи вже про електроніку. Це було нелегко, але можливо. Треба інвестувати час і гроші, тож продукт неминуче стає дорожчим», — повідомив Бузас.

Однак міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас зауважив, що для відправки в Україну можуть бути закуплені БПЛА китайського виробництва.

«Навіть у поточній ситуації, при поточному технологічному стані безпілотників, ми можемо купувати китайські БПЛА для Збройних сил Литви як своєрідний виняток, дозволений у рішенні уряду. Ці закупівлі покликані позбавити їх залежності від китайських технологій», – наполягає Кащюнас.

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Дрони для України – що варто знати

17 лютого в межах Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала "Коаліція дронів".

Крім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Велика Британія та Латвія очолили коаліцію з надання Україні безпілотників.

На саміті НАТО члени коаліції безпілотників підписали Меморандум про взаєморозуміння для координації співробітництва, розвитку безпілотних технологій та їх застосування для підтримки України та зміцнення обороноздатності країн-членів альянсу.