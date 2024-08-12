Координаторка системи ООН в Україні та координаторка з гуманітарних питань ООН Деніз Браун заявила, що щодня в середньому одна українська школа, лікарня або поліклініка пошкоджується або руйнується внаслідок бойових дій.

"Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права", – зазначила Браун в ексклюзивному інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна".

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Росія порушує гуманітарне право в Україні – що відомо

"Ми маємо дані про пошкодження та руйнування шкіл, лікарень, поліклінік у країні. Щодня в Україні в середньому пошкоджується або руйнується школа, лікарня, поліклініка, маленька чи велика. Це дані, які має ООН. Тож це досить вагомі дані", – сказала координаторка ООН.

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Браун зазначила, що лікарні перебувають під особливим захистом міжнародного гуманітарного права, тому що саме туди люди звертаються за потребою.

За її словами, такі заклади не є частиною війни, атаки на них є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, і слова осуду мають важливе значення для того, щоб усі у світі знали, що відбувається, і щоб були подальші дії.

"Слова дуже важливі для дій. Коли щось трапляється, як, наприклад, масована атака на "Охматдит", саме тому ООН висловлювалася так рішуче на всіх рівнях. Не тільки я говорила. Генеральний секретар висловлювався, Генеральний директор ЮНІСЕФ. Також верховний комісар ООН з прав людини заявив, що це велике порушення прав людини. І це призводить до негайних дій", – наголосила Браун.

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Удар по Охматдиту – подробиці

8 липня Росія масовано обстріляла Київ. Це був один з найбільш потужних ударів по столиці.

Окупанти цинічно поцілили по найбільшій дитячій лікарні «Охматдит».

Загинуло двоє дорослих - лікарка та родич одного з пацієнтів. Десятки людей - постраждали.

За кілька днів у лікарні помер хлопчик, який під час російської атаки був у реанімації «Охматдиту» у критичному стані. Після обстрілу дитину транспортували до іншої лікарні. Однак врятувати її не вдалося.

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Внаслідок удару був зруйнований корпус токсикології, де дітям проводили життєво важливі процедури діалізу. Інші приміщення були значно пошкоджені.

Два корпуси не підлягають відновленню. Замість них планують звести новий.