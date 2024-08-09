Служба безпеки України повідомила про затримання резидентки Головного розвідуправління Генштабу збройних сил Росії завдяки власному подвійному агенту.

СБУ затримали старшу агентку ГРУ завдяки подвійному агенту

Російська розвідка хотіла створити у столиці України власний агентурний осередок, першочерговим завданням якого мали стати підпали авто Сил оборони. Знищення військових автомобілів мало призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні.

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СБУ залучила мешканця столиці, якого раніше викрили на підготовці до одного з підпалів. Чоловік пішов на співпрацю зі Службою і допоміг задокументувати підривну діяльність зловмисниці.

Резидентка перебувала на прямому зв’язку зі співробітником російського ГРУ.

Вона координувала підпалювачів і допомагала їм організовувати іншу підривну діяльність у Києві. Жінка давала прямі інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими мали знищуватися автомобілі військових.

Вона особисто намагалася зняти на відео один із підпалів, який мав вчинити подвійний агент, але саме тоді її затримали співробітники СБУ.

Резидентка ГРУ потрапила у поле зору воєнної розвідки Росії ще на початку повномасштабної війни. Однак тоді вона жила в місті Токмак на Запоріжжі, а потім переїхала до столиці.

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Там з нею дистанційно сконтактував співробітник російської розвідки та запропонував співпрацю в обмін на гроші, які їй так і не надійшли

Яке покарання загрожує старшій агентці ГРУ в Києві

Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала фітнес-тренера, який підпалював авто ЗСУ в трьох містах України

Служба безпеки України повідомила про затримання фітнес-тренера, який на замовлення ФСБ підпалював авто ЗСУ в Києві, Дніпрі та Одесі.

32-річного фітнес-тренер із Одеси, який шукав в інтернеті швидкого заробітку, підпалив мультивен ЗСУ в Києві, для чого він прибув з Одеси до столиці, де на одну добу орендував квартиру.

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Уночі він прибув до припаркованого військового авто, підпалив його та відзняв займання на камеру.

Відео потрібне було Росії для проведення ІПСО про нібито наявність проросійського підпілля в Києві. Аналогічно палій планував діяти на території інших міст.