Служба безпеки України повідомила про затримання 15-річного та 18-річного юнаків, які впродовж липня підпалили три військових автомобілі в Калуші та Долині.
СБУ затримала двох паліїв на Івано-Франківщині
Їх затримали під час спроби підпалити ще два авто за раз.
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15-річний місцевий, який шукав у Телеграм-каналах способу швидко заробити грошей, натрапив на оголошення з пропозицією роботи від росіян, де йому запропонували кошти в обмін на співпрацю.
Його завданням були підпали адмінбудівель ТЦК, релейних шаф на головних лініях залізничного сполучення західного регіону України та виведення з ладу авто Збройних сил. Обов’язковою умовою отримання оплати була наявність відео зі скоєнням злочину.
Для підпалу службових авто ЗСУ юнак залучив свого 18-річного родича.
СБУ затримала агента РФ, який після серії підпалів авто в Києві готував замах
Вони об’їжджали на велосипедах територію району й відстежували позашляховики ЗСУ, а потім сфотографували їх, відправили на погодження замовнику й виготовили легкозаймисту суміш. Після цього вони облили військові авто та підпалили їх.
За спалені авто замовник заплатив вдвічі менше від обіцяного.
Яке покарання загрожує юнакам-паліям на Івано-Франківщині
18-річному фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього палія.
СБУ затримала в Києві 16-річного агента ФСБ, який підпалював авто ЗСУ
Мешканець столиці потрапив у поле зору росіян, коли шукав легкого заробітку в Телеграм-каналах. З ним сконтактував представник спецслужби Росії, який запропонував співпрацю за грошову винагороду.
Юнак мав розвішувати по місту листівки антиукраїнського характеру, а потім йому пообіцяли значні суми за підпал автомобілів Сил оборони.
Обов’язковою умовою підпалів була відеозйомка для ФСБ, щоб потім на основі цих кадрів підготувати ІПСО, нібито підпали в Україні здійснюються активістами проросійського підпілля.
Після виконання "перевірочних" завдань ФСБ обіцяла переказати гроші на криптогаманець, але обіцяної суми хлопець так і не отримав.