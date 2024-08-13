Служба безпеки України повідомила про затримання 15-річного та 18-річного юнаків, які впродовж липня підпалили три військових автомобілі в Калуші та Долині.

СБУ затримала двох паліїв на Івано-Франківщині

Їх затримали під час спроби підпалити ще два авто за раз.

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15-річний місцевий, який шукав у Телеграм-каналах способу швидко заробити грошей, натрапив на оголошення з пропозицією роботи від росіян, де йому запропонували кошти в обмін на співпрацю.

Його завданням були підпали адмінбудівель ТЦК, релейних шаф на головних лініях залізничного сполучення західного регіону України та виведення з ладу авто Збройних сил. Обов’язковою умовою отримання оплати була наявність відео зі скоєнням злочину.

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Для підпалу службових авто ЗСУ юнак залучив свого 18-річного родича.

Фото: Служба безпеки України

Вони об’їжджали на велосипедах територію району й відстежували позашляховики ЗСУ, а потім сфотографували їх, відправили на погодження замовнику й виготовили легкозаймисту суміш. Після цього вони облили військові авто та підпалили їх.

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За спалені авто замовник заплатив вдвічі менше від обіцяного.

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує юнакам-паліям на Івано-Франківщині

18-річному фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього палія.