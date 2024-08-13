Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем запропонував уряду США дати можливість відставним пілотам F-16 воювати в Україні, пише РБК-Україна.

Пілоти F-16 у відставці зможуть воювати в Україні

"Пілотів F-16 на пенсії, які хочуть воювати за свободу, може найняти Україна", – пояснив Грем.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За його словами, українці шукатимуть серед країн НАТО пілотів, які вийшли на пенсію, щоб використати в Україні F-16.

Так ЗСУ зможуть скористатися переданими літаками раніше, поки пілоти України навчаються літати на цих винищувачах.

Advertisement

"Моє повідомлення таке: нам потрібно бути повністю залученими. Ось що я хочу побачити в 2024 році: я збираюся порушити це питання. Я прошу президента Байдена, перш ніж ви залишите посаду, забезпечте, щоб це запрошення було видано", – зазначив Грем.

Україна зможе застосувати не більше 10 західних винищувачів F-16 цього року

Згідно з даними New York Times, українські пілоти наразі "звикають до операцій у невеликих масштабах", однак ще не вступали в бій з росіянами.

До Росії надходять мільярди доларів і євро готівкою попри західні санкції
Більше по темі

До Росії надходять мільярди доларів і євро готівкою попри західні санкції

З листопада 2021 по лютий 2022 року до РФ ввезли банкнот доларів і євро на суму 18,9 млрд доларів.

Цього року на F-16 зможуть літати близько 20 українських пілотів, що дозволить Україні розгорнути лише близько 10 літаків з урахуванням того, що для кожного літака потрібні два пілоти.

4 серпня Президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність винищувачів F-16 в України.

Advertisement

Перші винищувачі, передані Україні, показали під час урочистостей до Дня  Повітряних сил ЗСУ. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Білий дім назвав можливі терміни атаки Ірану на Ізраїль США
Білий дім назвав можливі терміни атаки Ірану на Ізраїль
Київ Пост
7г тому
Україна може стати найсильнішим союзником НАТО НАТО
Україна може стати найсильнішим союзником НАТО
Київ Пост
9г тому
До Росії надходять мільярди доларів і євро готівкою попри західні санкції Росія
До Росії надходять мільярди доларів і євро готівкою попри західні санкції
Київ Пост
1д тому
Південна Корея та США в серпні проведуть масштабні військові навчання США
Південна Корея та США в серпні проведуть масштабні військові навчання
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній СБУ затримала двох юнаків, які підпалювали позашляховики ЗСУ на Прикарпатті
Далі » Путін перекладає відповідальність за події в Курській області на інших