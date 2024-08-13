Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем запропонував уряду США дати можливість відставним пілотам F-16 воювати в Україні, пише РБК-Україна.

Пілоти F-16 у відставці зможуть воювати в Україні

"Пілотів F-16 на пенсії, які хочуть воювати за свободу, може найняти Україна", – пояснив Грем.

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За його словами, українці шукатимуть серед країн НАТО пілотів, які вийшли на пенсію, щоб використати в Україні F-16.

Так ЗСУ зможуть скористатися переданими літаками раніше, поки пілоти України навчаються літати на цих винищувачах.

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"Моє повідомлення таке: нам потрібно бути повністю залученими. Ось що я хочу побачити в 2024 році: я збираюся порушити це питання. Я прошу президента Байдена, перш ніж ви залишите посаду, забезпечте, щоб це запрошення було видано", – зазначив Грем.

Україна зможе застосувати не більше 10 західних винищувачів F-16 цього року

Згідно з даними New York Times, українські пілоти наразі "звикають до операцій у невеликих масштабах", однак ще не вступали в бій з росіянами.

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Цього року на F-16 зможуть літати близько 20 українських пілотів, що дозволить Україні розгорнути лише близько 10 літаків з урахуванням того, що для кожного літака потрібні два пілоти.

4 серпня Президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність винищувачів F-16 в України.

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Перші винищувачі, передані Україні, показали під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ.