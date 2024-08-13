На думку представників Білого дому, напад Ірану на Ізраїль може статися на цьому тижні, повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Коли Іран нападе на Ізраїль – що відомо

За словами Кірбі, США продовжують уважно стежити за ситуацією на Близькому Сході й за зростанням напруженості у цьому регіоні.

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Наразі Вашингтон поділяє ті ж самі занепокоєння таочікування щодо ймовірного нападу Ірану, які має Ізраїль.

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"Щодо можливих термінів – це може статися цього тижня", – припустив Кірбі.

На його думку, напад може бути значною серією атак.

Імовірний напад Ірану на Ізраїль - що треба знати

Наразі влада Ізраїлю готується до найгірших сценаріїв, зокрема накопичує альтернативні види палива для електростанцій у разі порушення регулярного постачання.

7 серпня Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Іран та Ізраїль уникати ескалації та наголосив, що ніхто не повинен сприяти загостренню ситуації. Блінкен повідомляв G7, що атака Ірану та угруповання "Хезболла" на Ізраїль може початися 5 або 6 серпня.

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