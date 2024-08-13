Кабінет Міністрів виділив 2,7 млрд гривень на експериментальний проєкт з відновлення низки населених пунктів у прифронтових регіонах, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

Проєкт з відновлення низки населених пунктів прифронтових районів – подробиці

Кошти спрямують на прискорення комплексної відбудови громад для якнайшвидшого повернення людей та розвитку локальної економіки.

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Наразі увагу акцентуватимуть на Ягідному на Чернігівщині, Посад-Покровському на Херсонщині, Циркунах на Харківщині, Тростянці на Сумщині.

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Шмигаль додав, що іншою постановою уряд залучить до втілення експериментальних проєктів ОВА як замовників будівництва.

Сьогодні також оновили Стратегію державного регіонального розвитку на 2021-2027 роки з урахуванням викликів війни та рекомендацій ЄС.

За словами Шмигаля, серед цілей уряду є такі:

створення умов для повернення українців додому;

відновлення й розбудова інфраструктури;

інтеграція українських захисників до соціуму громад;

підвищення інституційної та фінансової спроможності органів місцевого самоврядування;

синхронізація політики регіонального розвитку та інші галузеві політики.

На основі оновленої Стратегії регіони готуватимуть власні стратегічні документи.

ЄС став повноправним учасником Реєстру збитків від війни РФ

Єврокомісія привітала рішення Ради ЄС про зміну формату участі Євросоюзу у Міжнародному реєстрі збитків, завданих агресією РФ проти України, зі статусу спостерігача на статус повноправного члена. Наразі до Реєстру приєдналися 43 країни.

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Реєстр збитків фіксує свідчення та інформацію про завдану шкоду, втрати або поранення, спричинені агресивною війною Росії проти України

Реєстр спрямований на забезпечення повних та ефективних репарацій для України та її народу.

У квітні у Гаазі на міжнародній конференції "Відновлення справедливості для України" оголосили про запуск подання заяв до Реєстру збитків.