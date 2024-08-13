На Покровському напрямку Донецької області надалі складна ситуація, Москва продовжує активно наступати, попри успіхи ЗСУ в Курській області. На жаль, зараз можна констатувати, що російська армія вже має значні успіхи в районі Покровська.

Бойові дії на Покровському напрямку - що відбувається зараз

Представник розвідки батальйону спецпризначення, який закріпився на рубежах біля міста Красногорівка Покровського району, розповів Kyiv Post на умовах анонімності, що росіяни постійно обстрілюють Покровськ та інші населені пункти району авіацією, активно застосовують КАБи.

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Представник спецбатальйону нарікає, що захисники по 90 днів не можуть вийти з позицій через щільні обстріли і застосування ворогом ударних БПЛА.

"На позиції дуже складно доставити їжу, воду та боєприпаси через ризики ураження артилерією та баражуючими боєприпасами. Постачання необхідного відбувається за допомогою безпілотних авіаційних систем і наземними дистанційно керованими дронами", - каже він.

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Він додає, що евакуація поранених відбувається наземними дронами. Ускладнена логістика та ведення спостереження за лінією фронту через масований вогневий вплив ворога

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Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомляє у своєму Telegram-каналі 13 серпня, що ситуація "сумна"

"Все дуже сумно на Покровському напрямку, без перебільшення. Тривають бої за Гродівку в самому населеному пункті", - написав "Алекс".

Військовослужбовець також скаржиться, що багатьом "наф*г не здався Покровський та інші напрямки, коли є перемога” (ред. - в Курській області).

"Перемога то добре, особливо коли успіхи реально є, але треба тверезо оцінювати ситуацію всюди, бо потім буде боляче. Противник тим часом активно суне, просто відмотайте карту DeepState на тиждень назад", - додав він.

Український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман" показав динаміку просування ЗС РФ на Покровському напрямку з 6 по 12 серпня. Він також наголосив, що російські командири отримали наказ дійти до Мирнограда Донецької області та закріпитися там.