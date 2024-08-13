На Покровському напрямку Донецької області надалі складна ситуація, Москва продовжує активно наступати, попри успіхи ЗСУ в Курській області. На жаль, зараз можна констатувати, що російська армія вже має значні успіхи в районі Покровська.
Бойові дії на Покровському напрямку - що відбувається зараз
Представник розвідки батальйону спецпризначення, який закріпився на рубежах біля міста Красногорівка Покровського району, розповів Kyiv Post на умовах анонімності, що росіяни постійно обстрілюють Покровськ та інші населені пункти району авіацією, активно застосовують КАБи.
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Представник спецбатальйону нарікає, що захисники по 90 днів не можуть вийти з позицій через щільні обстріли і застосування ворогом ударних БПЛА.
"На позиції дуже складно доставити їжу, воду та боєприпаси через ризики ураження артилерією та баражуючими боєприпасами. Постачання необхідного відбувається за допомогою безпілотних авіаційних систем і наземними дистанційно керованими дронами", - каже він.
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Він додає, що евакуація поранених відбувається наземними дронами. Ускладнена логістика та ведення спостереження за лінією фронту через масований вогневий вплив ворога
Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомляє у своєму Telegram-каналі 13 серпня, що ситуація "сумна"
"Все дуже сумно на Покровському напрямку, без перебільшення. Тривають бої за Гродівку в самому населеному пункті", - написав "Алекс".
Військовослужбовець також скаржиться, що багатьом "наф*г не здався Покровський та інші напрямки, коли є перемога” (ред. - в Курській області).
"Перемога то добре, особливо коли успіхи реально є, але треба тверезо оцінювати ситуацію всюди, бо потім буде боляче. Противник тим часом активно суне, просто відмотайте карту DeepState на тиждень назад", - додав він.
Український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман" показав динаміку просування ЗС РФ на Покровському напрямку з 6 по 12 серпня. Він також наголосив, що російські командири отримали наказ дійти до Мирнограда Донецької області та закріпитися там.
Американський Інститут вивчення війни ISW у черговому своєму звіті зазначає, що у Донецькій області російські війська просунулися в північну Карлівку та захопили село Лисичне (обидва на схід від Покровська).
Геолокаційні кадри, опубліковані 12 серпня, демонструють як російські війська просунулися на схід від Покровська в напрямку Іванівки та на південний схід від Гродівки.
"Дороги до населених пунктів з Покровська у напрямку Селідово та Костянтинівка знаходяться під вогневим впливом. Противник вийшов на рубежі застосування далекообійної артилерії та РСЗВ по місту Покровськ", - каже представник розвідки батальйону спеціального призначення в розмовi з Kyiv Post додаючи, що "дороги до Красногорівки через Миколаївку та Українськ знаходяться під вогневим впливом баражуючих боєприпасів. Противник переважаючими силами та засобами просувається вздовж залізниці Очеретино - Прогрес - Желанне".
Військовий з позивним “Снайпер” також пише, що росіяни все ближче підходять до Покровська:
“Не забувайте за втрати, не малюйте примарних перемог і тверезо оцінюйте обстановку. Воюємо з ворогом 50/50, зараз трохи вийшли в паритет по просуванню на всьому фронті, пишаюся нашими побратимами, проте п*д*ри все ближче до Покровська і все сильніше тиснуть на Торецьк, тому ставте в пріоритет допомогу на ці напрямки”, - сказав він, додавши, що “Курську область ми віддамо під час переговорів, а чи повернемо території Донбасу - велике питання”.
Бої в Курській області – що відомо
Наступ на область триває з вівторка 6 серпня.
Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан задля применшення масштабів вторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.
У ворожому міноборони 6 серпня повідомили, що в Курській області тривають бойові дії, а армія РФ перекидає резерви та нібито активно знищує ЗСУ.
Український наступ, за даними АFP, був спрямований на стратегічно важливий об'єкт у Суджі.
Білоруський Телеграм-канал NEXTА Live повідомляв, що внаслідок удару з установок HIMARS по російських військах 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області Росія могла втратити до півтисячі солдатів.