Російська окупаційна армія може готувати провокацію з хімічною зброєю, оскільки саме зараз вони поширюють повідомлення про начебто використання Україною таких озброєнь.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко.

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РФ може звинуватити Україну у використанні хімічної зброї - що відомо

Зазначається, що пропаганда РФ почала активно продукувати фейки щодо нібито планів Сил оборони України використати заборонене озброєння.

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Коваленко наголосив, що такі дії росіян можуть свідчити про підготовку російськими спецслужбами провокацій для звинувачення України.

«Росіяни можуть готувати провокацію з хімічною зброєю, оскільки повідомлення про начебто використання Україною таких озброєнь вони поширюють саме зараз», – зазначив керівник ЦПД.

Він наголосив, що «Україна не використовує забороненого озброєння, діє цивілізовано, захищає цивільних росіян у Курській області від російських обстрілів».

Більше по темі Успіх ЗСУ в Курській області не зупинив наступ росіян на Донбасі Російська армія активно наступає на Донбасі, просунувшись на схід від Покровська до Іванівки та південний схід від Гродівки попри успіхи Києва в Курській області.

«Утім, Росії потрібні жертви з числа їхніх цивільних, щоб звинуватити Україну. Тому вони готові вбити власних людей, як це вже робила фсб руками ІДІЛ в «Крокус Сіті Холл», – додав Коваленко.

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Фото: ЦПД

За його словами, через брак реальних доказів, оскільки жодного насильства немає, зараз росіяни акцентують увагу на історії буцімто розстріляної вагітної жінки, використовуючи ту саму стратегію, що і в 2014 році – на початку вторгнення в Донецьку та Луганську області.

«Зараз Росія задіює креативні агенції та театральні студії, які фінансуються по закритих статтях міноборони РФ для виробництва контенту з нібито «окупованих Україною територій», – сказав керівник ЦПД.

У ЦПД нагадують, що раніше неодноразово фіксували поширення фейкових відеоматеріалів за участі буцімто українських військових. До виробництва таких відео була причетна студія «Крылья», пов'язана з російським міністерством оборони.

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РФ активізує спроби дискредитації Української формули миру - подробиці

У червні Кремль почав активно поширювати у медіа повідомлення про нібито беззмістовність Української формули миру через відсутність Росії на Саміті миру.

Тоді у Росії добивалися, щоб у цьому заході взяло участь якомога менше країн. Водночас Москва намагалась ввести в оману світову спільноту, продовжуючи говорити про "готовність до миру".

ЦПД сформував приблизні пропагандистські повідомлення, які містять такі наративи: