ХАМАС відмовився брати участь у переговорах з Ізраїлем, запланованих на 15 серпня, пише Sky News, цитуючи представника ХАМАСу в Лівані Ахмада Абдул Хаді.
ХАМАС відмовився вести переговори щодо припинення вогню
Відмова від переговорів обґрунтована тим, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху "не зацікавлений у досягненні угоди, яка би повністю припинила агресію".
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ХАМАС зробив цю заяву після того, як стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен відклав свою поїздку на Близький Схід.
Новий лідер ХАМАСу звернувся до Ізраїлю щодо припинення вогню
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляв про готовність розглянути можливість укладення угоди про припинення вогню з новим лідером ХАМАСу Ях’єю Сінваром.
Тоді служби безпеки Ізраїлю поставилися скептично через сильний опір з боку крайніх правих міністрів у коаліції чинного прем'єра країни.
Влада Ізраїлю готується до найгірших сценаріїв, зокрема накопичує альтернативні види палива для електростанцій у разі порушення регулярного постачання.