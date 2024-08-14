Він зазначив, що президенту Росії Владіміру Путіну не вдалося зламати опір України невиправданому вторгненню, і тепер він змушений відступити вглиб території Росії.

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"Обговорив з Дмитром Кулебою останні події на фронті та Курський контрнаступ. Я підтвердив повну підтримку ЄС боротьби українського народу", − заявив Боррель.

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель обговорив із очільником МЗС України Дмитром Кулебою наступ ЗСУ у Курській області, повідомив Боррель у соцмережі Х (колишній Twitter).

Бої в Курській області − що відомо

Наступ на область триває з 6 серпня.

Кремль оголосив у Курській, Бєлгородській та Брянській областях так звану контртерористичну операцію замість воєнного стану для применшення масштабів уторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.

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У міноборони Росії 6 серпня повідомили, що в області тривають бойові дії, а армія РФ перекидає резерви та нібито активно знищує Збройні сили України.

Український наступ, за даними АFP, був націлений на стратегічно важливий об'єкт у Суджі.

Білоруський Телеграм-канал NEXTА Live повідомляв, що внаслідок удару з установок HIMARS по російських військах 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області Росія могла втратити до півтисячі солдатів.

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12 серпня Президент України Володимир Зеленський уперше підтвердив, що українські військові проводять операцію у Курській області, а 13 серпня повідомив про те, що під контролем ЗСУ перебувають 74 населені пункти регіону.