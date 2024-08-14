Літак Су-27 ЗСУ завдав удару по російському командному пункту в селищі Тьоткіно, що за кілька кілометрів на північ від лінії фронту в Курській області, пише Forbes.

Україна використала Су-27 для ударів по Курській області

За даними видання, удару завдавав літак Су-27, а не один із нещодавно переданих Україні літаків Lockheed Martin F-16 американського виробництва.

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У Forbes припускають, що на початковому етапі командування ЗСУ планує використовувати F-16 для патрулювання та протиповітряної оборони, а не для атак по російських військових цілях.

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Водночас у росіян досі є перевага в кількості літаків і бомб. "Партія з 85 F-16, які обіцяли західні союзники Україні, постачається повільно", − зауважили у виданні.

Водночас, згідно з даними Forbes, вторгнення України в Курську область не демонструє жодних ознак уповільнення.

Атака на Курську область − що відомо

Наступ на регіон триває з 6 серпня.

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