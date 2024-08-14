Джерело Kyiv Post у СБУ повідомило, що безпілотники СБУ та Сил оборони (ПС, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших родів військ) в ніч проти 14 серпня уразили чотири військові аеродроми у Росії.
Це найбільша атака на російські військові летовища за всю війну.
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Дрони СБУ та Сили оборони уразили військові аеродроми у Росії - що відомо
За інформацією поінформованого джерела, «весела» нічка була на летовищах Воронеж, Курськ, Саваслейка та Борисоглебск.
Це була спеціально спланована операція, щоб російські окупанти не мали можливостей використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по Україні.
Російські воєнкори в соцмережах вже бідкаються, що удар був результативним, і що ППО не змогла захистити аеродроми.
Місцеві інформресурси писали про 10 вибухів тільки на Саваслейці, звідки регулярно злітають МіГи, які тероризують всю Україну повітряними тривогами.
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Наразі очікуються супутникові фото зі знищеними російськими винищувачами та складами.
«СБУ продовжує методично послаблювати авіаційну складову російської воєнної машини. Саме літаки поки що дають ворогу перевагу в повітрі, але ми будемо й надалі підрізати крила цим «пташкам», - зазначило джерело в СБУ.
Атака на військову базу Саваслейка та Борисоглебський аеродром у РФ - подробиці
У російському новинному Телеграм-канал ASTRA повідомили, що вночі надійшли повідомлення про займання на Борисоглебському аеродромі у Воронезькій області та влучання по авіабазі "Саваслейка" в Нижньогородській області.
За словами місцевого губернатора, через падіння уламків БпЛА "фіксуються незначні пошкодження житлових будинків, господарських споруд та транспорту, займання сухої рослинності".
Однак згодом надійшли повідомлення про вибухи в Нижньогородській області, де розташована військова авіабаза "Саваслейка".
На ній розміщена філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ (колишній 4-й Центр льотного складу ВПС Росії), яка розташована за 12 км на північний захід від міста Кулебаки.
Дрони СБУ знищили понад 700 КАБів унаслідок удару по аеродрому "Липецьк-2"
У ніч проти 9 серпня дрони СБУ, ЗСУ та ССО налетіли на військовий аеродром "Липецьк-2", внаслідок чого здетонували склади з боєприпасами.
Цю дані повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в СБУ.
На аеродромі були розміщені кілька десятків винищувачів, гелікоптери та склади з понад 700 керованими авіабомбами. Російська влада тоді підтвердила детонацію та оголосила евакуацію мешканців населених пунктів поблизу аеродрому.
Більшість літаків, розміщених на "Липецьк-2", злетіти не встигли.
У ГУР також раніше повідомляли, що внаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" 3 серпня були знищені літак Су-34 та склад БК, а також пошкоджені ще кілька таких винищувачів-бомбардувальників.