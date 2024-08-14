Джерело Kyiv Post у СБУ повідомило, що безпілотники СБУ та Сил оборони (ПС, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших родів військ) в ніч проти 14 серпня уразили чотири військові аеродроми у Росії.

Це найбільша атака на російські військові летовища за всю війну.

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Дрони СБУ та Сили оборони уразили військові аеродроми у Росії - що відомо

За інформацією поінформованого джерела, «весела» нічка була на летовищах Воронеж, Курськ, Саваслейка та Борисоглебск.

Це була спеціально спланована операція, щоб російські окупанти не мали можливостей використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по Україні.

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Російські воєнкори в соцмережах вже бідкаються, що удар був результативним, і що ППО не змогла захистити аеродроми.

Місцеві інформресурси писали про 10 вибухів тільки на Саваслейці, звідки регулярно злітають МіГи, які тероризують всю Україну повітряними тривогами.

Більше по темі У Херсоні СБУ затримала посадовицю суду, яка співпрацювала із росіянами Жителька Херсону стала лейтенантом внутрішньої служби РФ та вела облік ув’язнених під час окупації.

Наразі очікуються супутникові фото зі знищеними російськими винищувачами та складами.

«СБУ продовжує методично послаблювати авіаційну складову російської воєнної машини. Саме літаки поки що дають ворогу перевагу в повітрі, але ми будемо й надалі підрізати крила цим «пташкам», - зазначило джерело в СБУ.

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Атака на військову базу Саваслейка та Борисоглебський аеродром у РФ - подробиці

У російському новинному Телеграм-канал ASTRA повідомили, що вночі надійшли повідомлення про займання на Борисоглебському аеродромі у Воронезькій області та влучання по авіабазі "Саваслейка" в Нижньогородській області.

За словами місцевого губернатора, через падіння уламків БпЛА "фіксуються незначні пошкодження житлових будинків, господарських споруд та транспорту, займання сухої рослинності".