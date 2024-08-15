Служба безпеки України повідомила про затримання трьох молодиків на Прикарпатті та в Харкові, які на замовлення ворожих спецслужб підпалювали військові позашляховики Сил оборони.
СБУ затримала трьох паліїв на Прикарпатті та в Харкові
Зловмисники використовували легкозаймисті суміші, а потім знімали займання на камери власних телефонів для звітів перед спецслужбами.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
В Івано-Франківській області затримали 15-річного місцевого та його 18-річного родича, які підпалили три позашляховики ЗСУ, що були на техобслуговуванні після виконання бойових завдань на фронті.
Фігуранти об’їжджали на велосипедах територію району й відстежували авто. Після виявлення цілей молодики фотографували їх і відправляли фото замовнику.
За інструкцією російського куратора зловмисники виготовляли легкозаймисту суміш, обливали авто й підпалювали.
СБУ взяла в полон 102 російських військових у наймасовішій спецоперації - відео
А в Харкові затримали 22-річного контрактника-дезертира, який самовільно залишив військову частину та переховувався в обласному центрі.
Він активно шукав швидкого заробітку в Телеграм-каналах, де його знайшов представник розвідки РФ і запропонував йому гроші в обмін на співпрацю.
Протягом однієї ночі зловмисник підпалив одразу шість позашляховиків українських військ.
Яке покарання загрожує паліям у Харкові та на Прикарпатті
Їм загрожує від 8 до 10 років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього фігуранта.
СБУ затримала двох юнаків, які підпалювали позашляховики ЗСУ на Прикарпатті
Служба безпеки України повідомила про затримання 15-річного та 18-річного юнаків, які впродовж липня підпалили три військових автомобілі в Калуші та Долині.
Їх затримали під час спроби підпалити ще два авто за раз.
15-річний місцевий, який шукав у Телеграм-каналах способу швидко заробити грошей, натрапив на оголошення з пропозицією роботи від Росії, де йому в обмін на співпрацю запропонували кошти.
Його завданням були підпали адмінбудівель ТЦК, релейних шаф на головних лініях залізничного сполучення західного регіону України та виведення з ладу авто Збройних сил. Обов’язковою умовою отримання оплати була наявність відео зі скоєнням злочину.