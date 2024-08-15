Служба безпеки України повідомила про затримання трьох молодиків на Прикарпатті та в Харкові, які на замовлення ворожих спецслужб підпалювали військові позашляховики Сил оборони.

СБУ затримала трьох паліїв на Прикарпатті та в Харкові

Зловмисники використовували легкозаймисті суміші, а потім знімали займання на камери власних телефонів для звітів перед спецслужбами.

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В Івано-Франківській області затримали 15-річного місцевого та його 18-річного родича, які підпалили три позашляховики ЗСУ, що були на техобслуговуванні після виконання бойових завдань на фронті.

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Фігуранти об’їжджали на велосипедах територію району й відстежували авто. Після виявлення цілей молодики фотографували їх і відправляли фото замовнику.

За інструкцією російського куратора зловмисники виготовляли легкозаймисту суміш, обливали авто й підпалювали.

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Фото: Служба безпеки України

А в Харкові затримали 22-річного контрактника-дезертира, який самовільно залишив військову частину та переховувався в обласному центрі.

Він активно шукав швидкого заробітку в Телеграм-каналах, де його знайшов представник розвідки РФ і запропонував йому гроші в обмін на співпрацю.

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Протягом однієї ночі зловмисник підпалив одразу шість позашляховиків українських військ.

Яке покарання загрожує паліям у Харкові та на Прикарпатті

Їм загрожує від 8 до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього фігуранта.

СБУ затримала двох юнаків, які підпалювали позашляховики ЗСУ на Прикарпатті

Служба безпеки України повідомила про затримання 15-річного та 18-річного юнаків, які впродовж липня підпалили три військових автомобілі в Калуші та Долині.

Їх затримали під час спроби підпалити ще два авто за раз.

15-річний місцевий, який шукав у Телеграм-каналах способу швидко заробити грошей, натрапив на оголошення з пропозицією роботи від Росії, де йому в обмін на співпрацю запропонували кошти.

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Його завданням були підпали адмінбудівель ТЦК, релейних шаф на головних лініях залізничного сполучення західного регіону України та виведення з ладу авто Збройних сил. Обов’язковою умовою отримання оплати була наявність відео зі скоєнням злочину.

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