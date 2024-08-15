Міністерство фінансів Литви підготувало для уряду проєкти для розірвання угод про митне співробітництво з Росією та Білоруссю, пише LRT.

Литва може розірвати митні договори з Росією та Білоруссю

Особи, які мають торговельні відносини з цими країнами, за даними міністерства, надають митницям та судам документи, видані митними органами цих країн, як доказ законності торгівлі та дотримання міжнародних санкцій.

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Угоду з Росією про співпрацю та взаємну допомогу у сфері митної діяльності підписали в лютому 1995 року у Москві, а з Білоруссю − у липні 1996 року у Вільнюсі.

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Денонсація договору з Білоруссю, ратифікованого у вересні 2000 року, має бути схвалена президентом і Сеймом Литви.

У Литві звільнили посадовицю, яка приховала російське громадянство

Співробітниця Департаменту міграції, яка працює в Клайпеді, приховала своє російське громадянство та часто подорожувала до РФ, через це жінку звільнили та позбавили паспорта Литви.

Більше по темі Індія закликала своїх громадян виїхати з низки областей Росії У разі проблеми з виїздом посольство пропонує зв’язатися з ним для допомоги.

Експосадовиця повідомляла про свої виїзди до Росії набагато менше разів, ніж насправді перетинала кордон.

Вона зізналася, що отримала російське громадянство ще у 2022 році без повідомлення міграційній службі.

Близько 12 400 осіб у Литві легально мають литовське і російське громадянство, понад 10 тисяч осіб – литовське та ізраїльське, а 8 500 осіб – литовське і американське громадянство.

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Департамент міграції Литви раніше позбавив громадянства шістьох людей за приховування факту отримання російського громадянства та неповідомлення про це в установленому порядку.