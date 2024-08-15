Міністерство фінансів Литви підготувало для уряду проєкти для розірвання угод про митне співробітництво з Росією та Білоруссю, пише LRT.

Литва може розірвати митні договори з Росією та Білоруссю

Особи, які мають торговельні відносини з цими країнами, за даними міністерства, надають митницям та судам документи, видані митними органами цих країн, як доказ законності торгівлі та дотримання міжнародних санкцій.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Угоду з Росією про співпрацю та взаємну допомогу у сфері митної діяльності підписали в лютому 1995 року у Москві, а з Білоруссю − у липні 1996 року у Вільнюсі.

Advertisement

Денонсація договору з Білоруссю, ратифікованого у вересні 2000 року, має бути схвалена президентом і Сеймом Литви.

У Литві звільнили посадовицю, яка приховала російське громадянство

Співробітниця Департаменту міграції, яка працює в Клайпеді, приховала своє російське громадянство та часто подорожувала до РФ, через це жінку звільнили та позбавили паспорта Литви.

Індія закликала своїх громадян виїхати з низки областей Росії
Більше по темі

Індія закликала своїх громадян виїхати з низки областей Росії

У разі проблеми з виїздом посольство пропонує зв’язатися з ним для допомоги.

Експосадовиця повідомляла про свої виїзди до Росії набагато менше разів, ніж насправді перетинала кордон.

Вона зізналася, що отримала російське громадянство ще у 2022 році без повідомлення міграційній службі.

Близько 12 400 осіб у Литві легально мають литовське і російське громадянство, понад 10 тисяч осіб – литовське та ізраїльське, а 8 500 осіб – литовське і американське громадянство. 

Advertisement

Департамент міграції Литви раніше позбавив громадянства шістьох людей за приховування факту отримання російського громадянства та неповідомлення про це в установленому порядку.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Через наступ ЗСУ в Бєлгородській області оголосили режим НС федерального рівня Росія
Через наступ ЗСУ в Бєлгородській області оголосили режим НС федерального рівня
Київ Пост
5г тому
Британія тисне на союзників, аби дозволити Україні бити Storm Shadow по Росії Росія
Британія тисне на союзників, аби дозволити Україні бити Storm Shadow по Росії
Київ Пост
5г тому
Індія закликала своїх громадян виїхати з низки областей Росії Росія
Індія закликала своїх громадян виїхати з низки областей Росії
Київ Пост
9г тому
РФ оголосила обов’язкову евакуацію в одному з районів Курської області Росія
РФ оголосила обов’язкову евакуацію в одному з районів Курської області
Київ Пост
9г тому
Спонсорований контент
" Попередній Зеленський провів Ставку. Пріоритети − обмін полоненими та бої на Курщині
Далі » СБУ затримала трьох молодиків, які підпалювали авто ЗСУ в Харкові та на Прикарпатті