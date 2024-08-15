Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO) заморозив 1,25 мільярда франків на тлі розслідування щодо чотирьох осіб, пов'язаних із олігархом РФ Сулейманом Керімовим, повідомили у Swissinfo.

Швейцарія заморозила 1,3 млрд євро Сулеймана Керімова

До загальної вартості активів на 7,4 млрд євро, заморожених у Швейцарії внаслідок санкцій, додатково до них заблоковані 17 об'єктів нерухомості, автомобілі, твори мистецтва, меблі та музичні інструменти фізичних або юридичних підсанкційних осіб.

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SECO попросив прокурорів почати розслідування після проведеного аналізу всієї наявної інформації щодо Керімова.

Розслідування ведеться щодо чотирьох осіб і однієї "невстановленої особи" за підозрою у легалізації капіталів та у порушенні законодавства щодо регулювання у Швейцарії запровадження санкцій.

Федеральна прокуратура та федеральне Відомство кримінальної поліції Швейцарії провели вісім обшуків у кантонах Люцерн, Цуг та Нідвальден у співпраці з відповідними кантональними правоохоронними органами.

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У Швейцарії запровадили нові санкції проти Росії − що відомо

Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії (EAER) запровадив низку нових санкційних обмежень проти Росії. До списку потрапили 69 фізичних та 86 юридичних осіб.

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Так, Швейцарія приєднується до нових обмежень, запроваджених ЄС у відповідь на військову агресію Росії проти України.

Зміни набули чинності з 18:00 за місцевим часом у вівторок, 9 липня.

Нові санкції здебільшого спрямовані проти підприємців, пропагандистів, представників збройних сил та судової системи, осіб, відповідальних за депортацію українських дітей, та співробітників Федеральної служби безпеки Росії.