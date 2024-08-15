У Міністерстві оборони допустили до експлуатації у підрозділах Збройних сил інженерний наземний роботизований комплекс пожежогасіння, повідомили в Міністерстві оборони України.

Перший в Україні пожежний наземний робот − що відомо

Це рухома гусенична платформа зі спеціальним устаткуванням для подачі води під тиском або спеціальної піни для гасіння полум’я. Оператор із безпечного місця скеровує робота до епіцентру займання, а потік рідини, яка подається на джерело вогню, можна регулювати дистанційно.

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Робот працює на відстані до 2 км від оператора на відкритій місцевості й до 400 м на пересіченій. Зображення надходить із відеокамери встановленої на платформі.

"Наземний роботизований комплекс початково розроблявся для потреб цивільних надзвичайно-рятувальних служб, однак машиною зацікавились військові", − пояснили в Міноборони.

Робот потрібен зокрема на місцевості, де є боєприпаси, що не вибухнули, у наближенні до техніки, яка горить і в якій є ризик детонації боєкомплекту.

Ця роботизована платформа, на вимогу військових, отримала посилену ходову частину, збільшення дальності управління та час автономної роботи.

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Робот-пожежник може долати складний рельєф, переїжджати уламки, працювати при екстремальних температурах і за допомогою водомета створювати "водну стіну".

Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ біля 20 зразків бронемашин

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у війську близько 20 зразків бойових броньованих машин, створених за принципом MRAP.

Бронемашини MRAP, тобто Mine Resistant Ambush Protected (захист проти мін і засідок) – клас військової техніки з посиленим балістичним захистом корпусу. Такі бронемашини складаються з капсули, що забезпечує захист особового складу під час підриву.

Для потреб українських захисників допуск до експлуатації отримали зразки бронемашин, випущені оборонними концернами США, Великої Британії, Австралії, Туреччини тощо.

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Нещодавно в Міноборони України допустили до експлуатації в ЗСУ піхотний реактивний вогнемет, який розробили фахівці однієї з установ сектору оборонно-промислового комплексу.