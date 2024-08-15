Президент України звернувся до Верховної Ради щодо розгляду нового оборонного законодавчого пакета та законопроєкту про ратифікацію Римського статуту.
Про це повідомили Президент України Володимир Зеленський у своєму Телеграм і на сайті парламенту.
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Новий оборонний пакет − подробиці
"Необхідно чітко гарантувати на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової", − пояснив Президент.
За його словами, кожен військовий, який захищає Українську державу, заслуговує на визнання та максимальну підтримку. Це стосується, зокрема, українських легіонерів, які мають громадянство інших держав, але поки що не України.
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"Вони заслуговують бути нашими громадянами, громадянами України, й мають отримати таку шану від Української держави. Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, на рідних наших героїв", − додав Зеленський.
Він пояснив, що зрадники, які втекли до Росії після 24 лютого 2022 року, мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні. Зеленський наголосив, що це має бути зроблено так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до таких осіб.
Президент України також пропонує врегулювати питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають у боях.
"І я прошу Верховну Раду України зібратися для розгляду цих питань невідкладно найближчим часом", − наголосив Зеленський.
Зеленський вніс до ВР законопроєкт про ратифікацію Римського статуту
Президент України також зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.
У законі пропонується змінити законодавство відповідно до норм Римського статуту.
Проєкт закону "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього" (№ 11484) оприлюднили на сайті українського парламенту.
Україна підписала статут у 2000 році, але ще не ратифікувала договір.
Зеленський провів Ставку. Пріоритети − обмін полоненими та бої на Курщині
15 серпня, Президент України провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де обговорили, зокрема, обмін полоненими.
На Ставці представили стратегію щодо повернення українців із російського полону.
Зеленський доручив Головному управлінню розвідки, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України та ЗСУ надати суспільству деталі, які необхідно знати щодо того процесу повернення полонених.
За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на Курщині вже створили військову комендатуру під головуванням Едуарда Москальова, яка забезпечить правопорядок і потреби місцевого населення.
Згідно з даними Сирського, Збройні сили контролюють вже 82 населені пункти, 1150 км² і 35 км углиб території Росії.