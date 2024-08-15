Президент України звернувся до Верховної Ради щодо розгляду нового оборонного законодавчого пакета та законопроєкту про ратифікацію Римського статуту.

Про це повідомили Президент України Володимир Зеленський у своєму Телеграм і на сайті парламенту.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Новий оборонний пакет − подробиці

"Необхідно чітко гарантувати на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової", − пояснив Президент.

Advertisement

За його словами, кожен військовий, який захищає Українську державу, заслуговує на визнання та максимальну підтримку. Це стосується, зокрема, українських легіонерів, які мають громадянство інших держав, але поки що не України.

Більше по темі Кремль знімає постановочні ролики про ситуацію в Курській області з переодягненими в ЗСУ акторами Центр протидії дезінформації РНБО виявив фейки, які свідчать про те, що росіяни фільмують постановочні ролики про ситуацію в Курській області з переодягненими у форму ЗСУ акторами.

"Вони заслуговують бути нашими громадянами, громадянами України, й мають отримати таку шану від Української держави. Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, на рідних наших героїв", − додав Зеленський.

Він пояснив, що зрадники, які втекли до Росії після 24 лютого 2022 року, мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні. Зеленський наголосив, що це має бути зроблено так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до таких осіб.

Advertisement

Президент України також пропонує врегулювати питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають у боях.

"І я прошу Верховну Раду України зібратися для розгляду цих питань невідкладно найближчим часом", − наголосив Зеленський.