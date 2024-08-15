Морський експорт нафтопродуктів Росії до Азії в липні через мис Доброї Надії в Африці майже подвоївся порівняно з попереднім місяцем і досяг рекордного рівня в 1,1 млн тонн, повідомили в Reuters.

Яку кількість нафтопродуктів Росія в липні постачала до Азії

Основну частину експорту склала нафта − 0,83 млн тонн.

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Цим маршрутом надсилалися вантажі мазуту, завантажені в російських портах Усть-Луга і Висоцьк, а також дизельне пальне з низьким вмістом сірки з порту Приморськ.

Експорт призначався для Сінгапуру, Тайваню, Індії та Китаю.

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З грудня трейдери скеровують вантажі цих нафтопродуктів в обхід Африки для уникнення нападів єменських хуситів у Червоному морі, оскільки за 2024 рік щонайменше три судна з російськими нафтопродуктами атакували хусити.

Загальний обсяг нафтопродуктів, відвантажених із західних і південних портів Росії, в липні склав близько 9 млн тонн.

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Південна Корея розширила санкції проти суден та компаній із РФ і КНДР

Уряд Південної Кореї запровадив санкції проти суден, компаній та посадових осіб із Росії та Північної Кореї, причетних до незаконної торгівлі зброєю, нафтою і нафтопродуктами, розробки ракет та іншої діяльності, що порушує резолюції Ради безпеки ООН.

До санкційного списку додали чотири російські та вісім північнокорейських суден, на яких до Північної Кореї доправляють нафту, нафтопродукти і критично важливі ресурси для розробки Пхеньяном ядерного і ракетного озброєння.

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Польща виявлятиме кораблі "тіньового флоту" Москви, що нелегально транспортують нафтопродукти через Балтійське море.

"Велика сімка" використала санкції та інноваційну діяльність для боротьби з використанням РФ альтернативних практик судноплавства для обходу обмежень.