Співробітники Федерального бюро розслідувань (ФБР) США провели обшук у житлі політичного аналітика та ведучого Першого каналу Дмитра Саймса, про що повідомляє місцеве видання Rappahannock News, пише «Настоящее время» . Саймс підтвердив ТАСС, що обшук справді мав місце.

За словами сусіда Саймса, агенти ФБР прибули 13 серпня і з того часу кілька разів повернулися, забираючи речі на вантажівках.

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Представниця ФБР Саманта Шеро заявила, що обшук проводиться згідно з судовим наказом у рамках поточного розслідування, але деталі розслідування не розкриті.

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Саймс зазначив, що наразі знаходиться поза межами США і не отримував інформації про обшук.

"Я не бачив ордера. Ніхто з правоохоронних органів чи інших осіб не зв'язувався зі мною. Я вражений і стурбований," – зазначив він.

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В інтерв'ю РИА Новости він уточнив, що перебуває в Москві і не відвідував США з жовтня 2022 року.

Обшук відбувався у маєтку Патріа в окрузі Раппаханнок (штат Вірджинія). Ділянку площею 536 квадратних метрів купили Саймс та його дружина у липні 2021 року за 1,63 млн дол.

Хто такий Дмитро Саймс?

Саймс, який народився в Радянському Союзі, емігрував до США в 1970-х роках. Він здобув популярність як видавець журналу The National Interest і керував Центром національних інтересів США з 1994 по 2022 рік. Саймс активно підтримував президентську кампанію Дональда Трампа у 2016 році, і його ім'я згадується більше ста разів у доповіді про російське втручання у вибори.

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Зараз Саймс веде програму "Велика гра" на російському Першому каналі та часто робить прокремлівські коментарі для різних медіа. У 2023 році він був модератором пленарної сесії Петербурзького міжнародного економічного форуму з участю Володимира Путіна. У грудні того ж року отримав від російського уряду нагороду за "аналіз подій у зоні спеціальної військової операції та в гарячих точках світу".