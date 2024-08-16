Верховна Рада України розгляне законопроєкт №8371 наступного тижня першим питанням порядку денного, повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук

Коли розглянуть законопроєкт про заборону УПЦ (МП)

"Сьогодні ж Комітет гуманітарної та інформаційної політики одноголосно фінально схвалив правки до законопроєкту 8371 і рекомендував парламенту прийняти в другому читанні і в цілому", − пояснила Кравчук.

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Зміни стосуються затвердження нової назви закону, тобто "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій". Раніше він називався "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій".

Змінили й терміни набрання чинності певними нормами.

Закон набере чинності за 30 днів після опублікування, а пункт, який дає можливість Кабінету міністрів готувати відповідну нормативну базу на виконання закону, − наступного дня після оприлюднення.

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Пункт, який дозволить звертатись у суд щодо припинення діяльності релігійної організації, в якої є звʼязок з РПЦ та Росією, набере чинності за 9 місяців.

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"Уточнили щодо пільгового користування державним і комунальним майном в релігійних цілях - безоплатна оренда релігійними організаціями приміщень для проведення служб, обрядів та інших заходів. Але додали запобіжник, щоб не було зловживань, − таке користування тільки в порядку, затвердженому КМУ", додала заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

В основі проєкту залишилась ідея, що держава не забороняє релігійні організації завдяки свободі віросповідання в Україні.

"Але важливе "але" − жодних звʼязків з країною агресором та РПЦ. Комітет продемонстрував конструктив і єдність в цьому питанні. І так само розраховуємо на наступному тижні на конструктив і єдиність для забезпечення духовної незалежності України. Це буде історичний момент наступного тижня", − зауважила Кравчук.