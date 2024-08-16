Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) замовило техніку для гуманітарного розмінування, яку планує передати Державній службі України з надзвичайних ситуацій, повідомили в пресслужбі Міністерства економіки України.

JICA замовило українську техніку для розмінування і передасть її ДСНС

Техніка надійде до ДСНС в листопаді цього року.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

JICA зробила також замовлення у компанії "Транс-Авто-Д" на виробництво 8 спеціалізованих причепів для перевезення машин для розмінування. Вони інтегруються з вантажівками IVECO на українських підприємствах, після чого комплекти передають підрозділам ДСНС.

Advertisement

Чотири такі укомплектовані вантажівки вже доставили в липні, а ще чотири передадуть у вересні.

Техніка є частиною ширшого пакета підтримки JICA в межах довгострокового співробітництва.

"Я вдячна нашим партнерам, що вони не просто підтримують наші зусилля з гуманітарного розмінування, але водночас підтримують нашу економіку, закуповуючи українське обладнання та техніку для розмінування", − наголосила перша віцепрем’єр-міністерка України й міністерка економіки Юлія Свириденко.

Більше по темі Україна та Британія провели перший раунд переговорів про 100-річне партнерство Нова угода буде створена на основі угоди про стратегічне партнерство 2020 року та угоди співробітництво у сфері безпеки 2024 року.

Скільки га вдалося розмінувати на правобережжі Херсонщини

Від початку деокупації правобережної частини Херсонської області вибухотехніки розмінували понад 335 тис. гектарів території. Деякі громади залишаються із замінованими понад 30 тис. га.

Advertisement

Над розмінуванням області щодня працюють понад 145 груп саперів.

Заступниця голови Фонду держмайна України Оксана Осьмачко повідомила, що станом на сьогодні в Україні є замінованими понад 20 тис. га земель аграрних державних підприємств. Ще 98 тис. га потребуватимуть розмінування після деокупації.

Програма розвитку ООН (UNDP) 11 липня підписала угоду на 1 млн євро з урядом Бельгії для реалізації Проєкту UNDP з протимінної діяльності