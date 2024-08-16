Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) замовило техніку для гуманітарного розмінування, яку планує передати Державній службі України з надзвичайних ситуацій, повідомили в пресслужбі Міністерства економіки України.

JICA замовило українську техніку для розмінування і передасть її ДСНС

Техніка надійде до ДСНС в листопаді цього року.

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JICA зробила також замовлення у компанії "Транс-Авто-Д" на виробництво 8 спеціалізованих причепів для перевезення машин для розмінування. Вони інтегруються з вантажівками IVECO на українських підприємствах, після чого комплекти передають підрозділам ДСНС.

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Чотири такі укомплектовані вантажівки вже доставили в липні, а ще чотири передадуть у вересні.

Техніка є частиною ширшого пакета підтримки JICA в межах довгострокового співробітництва. 

"Я вдячна нашим партнерам, що вони не просто підтримують наші зусилля з гуманітарного розмінування, але водночас підтримують нашу економіку, закуповуючи українське обладнання та техніку для розмінування", − наголосила перша віцепрем’єр-міністерка України й міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Скільки га вдалося розмінувати на правобережжі Херсонщини

Від початку деокупації правобережної частини Херсонської області вибухотехніки розмінували понад 335 тис. гектарів території. Деякі громади залишаються із замінованими понад 30 тис. га.

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Над розмінуванням області щодня працюють понад 145 груп саперів. 

Заступниця голови Фонду держмайна України Оксана Осьмачко повідомила, що станом на сьогодні в Україні є замінованими понад 20 тис. га земель аграрних державних підприємств. Ще 98 тис. га потребуватимуть розмінування після деокупації.

Програма розвитку ООН (UNDP) 11 липня підписала угоду на 1 млн євро з урядом Бельгії для реалізації Проєкту UNDP з протимінної діяльності

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