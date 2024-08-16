Благодійний фонд "Охматдит − здорове дитинство" відмовився перераховувати кошти, які були зібрані на відновлення лікарні, поінформував генеральний директор НДСЛ "Охматдит" Володимир Жовнір
"Охматдит − здорове дитинство" відмовився перераховувати кошти на відновлення "Охматдиту"
"Зранку ми дізнались, що БО "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство», не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ "Охматдит". Тобто станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн залишаються на рахунку в БО "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство", − пояснив Жовнір.
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Представники НДСЛ "Охматдит", за його словами, шоковані рішенням фонду.
Комунікація почала погіршуватися ще з "перших публічних скандалів" та прохання перерахувати гроші на відбудову лікарні з рахунку фонду на рахунок "Охматдиту".
"Ми чомусь перестали знаходити спільну мову, на наші листи ми не отримували перерахування, а сьогодні дії фонду підтвердили, що ми з ними маємо зовсім різне бачення того, як лікарня має відновлюватись", − зауважив Жовнір.
Нині "Охматдит" розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом.
"Ми будемо рухатись у правовій площині щодо коштів які були зібрані саме для лікарні. Колектив НДСЛ "Охматдит" зробить все можливе, щоб встигнути відновити корпуси Охматдиту до того, як в Україну прийдуть дощі та морози", – додав генеральний директор НДСЛ "Охматдит".
Відновлення лікарні "Охматдит" − що відомо
8 липня Росія масовано обстріляла Київ. Це був один з найбільш потужних ударів по столиці.
Окупанти цинічно поцілили по найбільшій дитячій лікарні "Охматдит".
Два корпуси лікарні не підлягають відновленню, замість них планують збудувати новий корпус.
Своєю чергою уряд Німеччини виділив 10 млн євро на відновлення дитячої лікарні.
На збір від UNITED24 та Monobank для відновлення дитячої лікарні "Охматдит", метою якого було зібрати 100 млн гривень, українці пожертвували вже понад 300 млн гривень.