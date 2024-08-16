Благодійний фонд "Охматдит − здорове дитинство" відмовився перераховувати кошти, які були зібрані на відновлення лікарні, поінформував генеральний директор НДСЛ "Охматдит" Володимир Жовнір

"Охматдит − здорове дитинство" відмовився перераховувати кошти на відновлення "Охматдиту"

"Зранку ми дізнались, що БО "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство», не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ "Охматдит". Тобто станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн залишаються на рахунку в БО "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство", − пояснив Жовнір.

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Представники НДСЛ "Охматдит", за його словами, шоковані рішенням фонду.

Комунікація почала погіршуватися ще з "перших публічних скандалів" та прохання перерахувати гроші на відбудову лікарні з рахунку фонду на рахунок "Охматдиту".

"Ми чомусь перестали знаходити спільну мову, на наші листи ми не отримували перерахування, а сьогодні дії фонду підтвердили, що ми з ними маємо зовсім різне бачення того, як лікарня має відновлюватись", − зауважив Жовнір.

Нині "Охматдит" розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом.

"Ми будемо рухатись у правовій площині щодо коштів які були зібрані саме для лікарні. Колектив НДСЛ "Охматдит" зробить все можливе, щоб встигнути відновити корпуси Охматдиту до того, як в Україну прийдуть дощі та морози", – додав генеральний директор НДСЛ "Охматдит".