Російська церква в Україні буде заборонена після того, як парламент ухвалить законопроєкт №8371.

Про це сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю «Ми-Україна».

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За його словами, заборона РПЦ прописана у статті 3 нового проєкту закону.

Законопроєкт про заборону російської церкви

У випадку підозри, що та чи інша релігійна організація співпрацює з РФ, буде проводитися експертиза.

«Саме експерти, люди, які займаються професійно цим питанням, вони скажуть, чи є ознаки афілійованості. Якщо ці ознаки є, то буде подано рішення про припинення діяльності цих організацій. Звичайно, воно може бути оскаржено в судовому порядку, це нормально, але ми прописали кожен крок», - наголосив Стефанчук.

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Спікер ВР додав, що в законопроєкті прописали всі нюанси, аби забезпечити конституційний лад в державі з точки зору релігійних відносин та унеможливити несправедливе переслідування «тих чи інших речей та дати можливість тим церквам, які хочуть відскоблитися від Москви, зробити це відповідно до канонічного права».

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За словами Стефанчука, українські релігійні організації, які підозрюють у співпраці з РПЦ, матимуть 9 місяців, щоб розірвати зв'язки з Москвою.

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Голова парламенту запевнив, що Верховна Рада розгляне питання про заборону РПЦ на найближчому пленарному засіданні.

Рада церков підтримала заборону УПЦ МП в Україні

Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій підтримала заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Росією.

Про це йдеться у заяві ВРЦіРО.

«Ми підтримуємо законодавчу ініціативу Президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку», - зазначається в заяві.

Представники релігійних організацій засудили діяльність Російської православної церкви.

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«Ми категорично засуджуємо діяльність Російської православної церкви, яка стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності та яка освячує зброю масового знищення і відкрито заявляє про необхідність знищення української державності, культури, ідентичності, а віднедавна - і самих українців», - пише Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій.

У Раді наголосили, що головною загрозою для релігійної свободи в Україні нині є російська агресія, «внаслідок якої окупантами було вбито десятки священнослужителів, зруйновано сотні храмів і молитовних будинків».