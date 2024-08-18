У ніч на 18 серпня дрони атакували нафтобазу у Ростовській області.

На місці удару спалахнула пожежа. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомляють російські пабліки. 

Пожежа на нафтобазі у Ростовській області РФ

Ударні дрони атакували підприємство у місті Пролетарськ. 

Очевидці кажуть, що було 5 безпілотників. 

У соцмережах опублікували відео пожежі, яка виникла після удару. 

Featured
З італійських вулиць на українські фронти: легіонер ГУР "Сопрано"

З італійських вулиць на українські фронти: легіонер ГУР "Сопрано"

«Гарантувати світло можна лише після війни» - Сергій Коваленко про дефіцит енергії та прогноз на зиму

«Гарантувати світло можна лише після війни» - Сергій Коваленко про дефіцит енергії та прогноз на зиму

Байден в останній момент змінив сценарій виборів - Богдан Нагайло

Байден в останній момент змінив сценарій виборів - Богдан Нагайло

Губернатор області Василь Голубєв стверджує нібито російська ППО відбила атаку дронів на заході та південному сході регіону.

Advertisement

За його словами, пожежа виникла через падіння уламків. 

Мовляв, на території промислових складів у Пролетарську загорілося дизпаливо. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Сили оборони вдарили по комбінату «Кавказ» у Ростовській області Росія
Сили оборони вдарили по комбінату «Кавказ» у Ростовській області
Київ Пост
7г тому
Росія може отримати іранський аналог HIMARS Росія
Росія може отримати іранський аналог HIMARS
Богдан Тузов
10г тому
Наступ ЗСУ у Курській області зірвав таємні переговори з РФ про часткове припинення вогню, - WP Росія
Наступ ЗСУ у Курській області зірвав таємні переговори з РФ про часткове припинення вогню, - WP
Київ Пост
1д тому
У МЗС спростували заяви РФ про «брудні бомби» Росія
У МЗС спростували заяви РФ про «брудні бомби»
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Релігійні організації матимуть час на розрив зв'язків з РПЦ, - Стефанчук
Далі » Росіяни запустили по Києву ракети