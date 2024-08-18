У ніч на 18 серпня дрони атакували нафтобазу у Ростовській області.
На місці удару спалахнула пожежа.
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Про це повідомляють російські пабліки.
Пожежа на нафтобазі у Ростовській області РФ
Ударні дрони атакували підприємство у місті Пролетарськ.
Очевидці кажуть, що було 5 безпілотників.
У соцмережах опублікували відео пожежі, яка виникла після удару.
Губернатор області Василь Голубєв стверджує нібито російська ППО відбила атаку дронів на заході та південному сході регіону.
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За його словами, пожежа виникла через падіння уламків.
Мовляв, на території промислових складів у Пролетарську загорілося дизпаливо.