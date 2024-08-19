Росіяни обмежили надання гуманітарної допомоги соціально незахищеним мешканцям окупованої частини Запорізького регіону.
Про це поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у ефірі телемарафону Єдині новини.
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РФ майже не надає гумдопомогу мешканцям на Запоріжжі
За його словами, наразі Москва продовжує процес постановки на військовий облік усіх мешканців тимчасово окупованих територій.
"Ворог практично припинив надавати будь-яку гуманітарну допомогу соціально незахищеним верствам населення.Рівень життя на ТОТ продовжує погіршуватись", − додав Федоров.
За його словами, нині Росія заселяє ТОТ російськими правоохоронцями, військовослужбовцями та пенсіонерами військової служби.
Росіяни переправляють у Курську область гуманітарні вантажі, призначені для ТОТ
Росія масово переправляє до Курської області гуманітарні вантажі, передбачені для тимчасово окупованих територій України.
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Перенаправлення подається як ініціатива від населення ТОТ, а місцевим росіяни відмовляють у постачанні допомоги.
За даними Центру національного спротиву, потреби етнічних росіян для РФ мають вищий пріоритет, оскільки Москва усвідомлює, що ТОТ − не Росія.
Наступ на Курську область триває з 6 серпня.
РФ оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію".