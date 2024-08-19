Росіяни обмежили надання гуманітарної допомоги соціально незахищеним мешканцям окупованої частини Запорізького регіону.

Про це поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у ефірі телемарафону Єдині новини.

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РФ майже не надає гумдопомогу мешканцям на Запоріжжі

За його словами, наразі Москва продовжує процес постановки на військовий облік усіх мешканців тимчасово окупованих територій.

"Ворог практично припинив надавати будь-яку гуманітарну допомогу соціально незахищеним верствам населення.Рівень життя на ТОТ продовжує погіршуватись", − додав Федоров.

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За його словами, нині Росія заселяє ТОТ російськими правоохоронцями, військовослужбовцями та пенсіонерами військової служби.

Росіяни переправляють у Курську область гуманітарні вантажі, призначені для ТОТ

Росія масово переправляє до Курської області гуманітарні вантажі, передбачені для тимчасово окупованих територій України.

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Експерти МАГАТЕ стали свідками густого темного диму з північно-західної частини станції.

Перенаправлення подається як ініціатива від населення ТОТ, а місцевим росіяни відмовляють у постачанні допомоги.

За даними Центру національного спротиву, потреби етнічних росіян для РФ мають вищий пріоритет, оскільки Москва усвідомлює, що ТОТ − не Росія.

Наступ на Курську область триває з 6 серпня.

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РФ оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію".

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