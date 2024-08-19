Минулої суботи, 17 серпня, Рамзан Кадиров - лідер Чечні та посіпака президента Владіміра Путіна - опублікував відео в YouTube і Telegram, на якому він позує з Tesla Cybertruck. Про це Kyiv Post вже писав.

А на авто встановлений російський 12,7-мм великокаліберний кулемет, і Кадиров пафосно обіцяє відправити таке «покращене» авто на війну в Україну.

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На відео Кадиров роз’їжджає на автомобілі по території свого палацу, стоячи на вантажній платформі з кулеметом у руках.

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Прогнозовано, що знайшлися люди, які вирішили запитати у Маска, як таке могло статися. Так, американський автор Сет Абрамсон запитав у мільярдера в соцмережі Х, як Маск може виступати у воєнній академії у США, поставляючи при цьому транспортні засоби підсанкційним ворогам США.

У відповідь власник і очільник компанії Tesla Ілон Маск гнівно заперечив, що подарував лідеру Чечні Рамзану Кадирову автомобіль марки Cybertruck.