На передвиборчому заході у Пенсильванії Віцепрезидентка США, кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс нібито натякнула на боягузтво кандидата від Республіканців Дональда Трампа, пише Fox News.

Камала Гарріс назвала Трампа боягузом − подробиці

"Ця кампанія − це визнання того, що, відверто кажучи, за останні кілька років відбулося певне збочення, яке, на мою думку, полягає в тому, що мірилом сили лідера є те, кого він завалює. Тоді як ми знаємо, що справжнім мірилом сили лідера є те, кого він підіймає", − заявила Гарріс, виступаючи на передвиборчому заході у Пенсильванії.

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Віцепрем'єрка додала, що "кожен, хто хоче "завалити" інших, є боягузом".

Водночас речник команди експрезидента Трампа Стівен Чунг вказав на те, що Гарріс не дала жодної великої пресконференції чи інтерв'ю за чотири тижні з моменту набуття статусу кандидатки від демократів.

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Вибори у США − що відомо

Камала Гарріс заручилася достатньою підтримкою делегатів і фактично забезпечила собі участь у виборах президента.

Це стало відомо за підсумками другого дня електронного голосування демократів. Від них спершу мав балотуватися чинний президент США Джо Байден, але він вирішив знятися з виборчих перегонів і закликав підтримати кандидатуру Гарріс. 

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Трамп заявив, що погодився на дебати з Гарріс. Вони могли би відбутися 4 вересня, а модерацією займався би телеканал Fox News.

Однак згодом Гарріс відмовилася від дебатів на умовах Трампа. У її штабі закликали Трампа дотриматись попередніх домовленостей і прийти на дебати 10 вересня на ABC News.

16 серпня Гарріс погодилася на участь у двох дебатах із експрезидентом США,

Вибори президента країни відбудуться 5 листопада. 

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