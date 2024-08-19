Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує здійснити візит в Україну. Про це повідомила агенція Reuters, цитуючи опубліковане в понеділок оголошення міністерства закордонних справ Індії.
Це буде перший візит Моді в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про візит було оголошено за кілька тижнів після того, як Президент Володимир Зеленський засудив Нарендру Моді за обійми з російським президентом Владіміром Путіним у Москві.
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Моді відвідав Росію, де обнімався з Путіним, невдовзі після того, як російські ракети вбили понад 30 українських цивільних і завдали великих ушкоджень дитячій лікарні в Києві.
Моді приїздив до Росії в 2019 році, а два роки потому – за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну – прийняв Путіна в Нью-Делі.
Міністерство закордонних справ не вказало точну дату візиту Моді до Києва, але, судячи з повідомлень у медіа, він має відбутися пізніше цього тижня. Відбуватиметься він на тлі неоднозначної позиції Індії, яка уникає прямого засудження дій Росії в Україні, натомість закликаючи обидві сторони до мирного діалогу.
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Індія ще з часів Холодної Війни підтримує тісні зв'язки з Росією, яка є ключовим постачальником озброєнь до Нью-Делі. Після того, як Захід наклав санкції на Москву, Росія стала для Індії ще й основним постачальником сирої нафти, яку продає зі значною знижкою. Це зміцнило економічні відносини між двома державами й допомагає Росії продовжувати війну.
Хоча Моді й не бажає відкрито критикувати Росію, війна зачепила і його країну: повідомлялося, що в складі російської арміє є громадяни Індії, і що принаймні п'ятеро вже загинули на фронті в Україні.
Захід намагається зміцнити зв'язки з Індією – в тому числі задля противаги зростаючому впливу Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні – і чинить тиск на індійський уряд, щоб той дистанціювався від Москви. Однак Індія послідовно утримується під час голосувань за резолюції ООН, в яких засуджується агресія Росії, намагаючись зберігати нейтралітет.