Мережею шириться відео з камер спостереження, на якому чеченські бойовики грабують салон стільникового зв'язку в селищі, яке евакуювали за кілька днів до наступу ЗСУ в Курській області Росії. У селищі Глушково, розташованому за десять кілометрів від "сірої зони", кілька бійців чеченських формувань пограбували фірмовий магазин «Мегафону».

На відео, яке опублікував телеграм-канал «Типовий Курськ», видно, як чоловіки у військовій формі вибивають вікна в магазині, а потім виносять товари з салону.

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На відео від 17 серпня зафіксовано, як чоловіки у військовій формі, ймовірно з чеченського батальйону "Ахмат", проникають у магазин через вікно і розбивають двері. Їм вдалося вибити двері лише удвох, використовуючи вогнегасник.

Протягом півгодини бойовики розбивають вітрини і виносять побутову техніку, в тому числі блоки живлення. Також на відео видно, як чеченці забирають телефони з полиць магазину і кидають їх через вибите вікно.

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Відео мародерства в селищі Глушково