Мережею шириться відео з камер спостереження, на якому чеченські бойовики грабують салон стільникового зв'язку в селищі, яке евакуювали за кілька днів до наступу ЗСУ в Курській області Росії. У селищі Глушково, розташованому за десять кілометрів від "сірої зони", кілька бійців чеченських формувань пограбували фірмовий магазин «Мегафону». 

На відео, яке опублікував телеграм-канал «Типовий Курськ», видно, як чоловіки у військовій формі вибивають вікна в магазині, а потім виносять товари з салону.

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На відео від 17 серпня зафіксовано, як чоловіки у військовій формі, ймовірно з чеченського батальйону "Ахмат", проникають у магазин через вікно і розбивають двері. Їм вдалося вибити двері лише удвох, використовуючи вогнегасник.

Протягом півгодини бойовики розбивають вітрини і виносять побутову техніку, в тому числі блоки живлення. Також на відео видно, як чеченці забирають телефони з полиць магазину і кидають їх через вибите вікно.

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Відео мародерства в селищі Глушково

За даними російського медіа “Агентство”, один із злочинців точно служить у чеченському підрозділі. Журналісти знайшли кадри, де бойовик позує поруч із командиром 249-го окремого спеціального моторизованого батальйону "Південь" Грозненського з'єднання Росгвардії Хусейном Межидовим, він явно ідентифікований.

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Саме бійці чеченських підрозділів мали захищати прикордонні регіони від українських атак. Однак на ділі вони не зуміли зупинити наступ ЗСУ. 

Факт мародерста підтвердив виконувач обовязків губернатора Курської області Роман Альохін.

“У мародерів є ім'я та прізвище і кожен має за злочини понести відповідальність особисто, а не народ чи весь підрозділ має за нього відповідати. Ці дві мразі вже відповідають!” — написав Альохін.

Він закликав надсилати йому інформацію про інші випадки мародерства, обіцяючи “жорстко” з ними розібратися.

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Він також додав, що “кожна мерзота, яка одягла форму російського військовослужбовця, дала присягу і потім вкрала або знищила майно громадянина Росії, незалежно від національності, повинна відповісти за законами воєнного часу!”.

Наступ на Курську область - що варто знати

Наступ на Курську область триває з 6 серпня. Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію".

Бєлгородська область Росії, на територію якої також наступають українські сили також тепер живе у режимі надзвичайної ситуації федерального рівня.

За словами Президента України, операція Сил оборони України в Курській області триває за планом, а українські захисники зміцнюють там свої позиції.

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