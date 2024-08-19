У Латвії суспільні ЗМІ – Латвійське телебачення, Латвійське радіо, портал LSM.lv – у співпраці з благодійною організацією Ziedot.lv на честь Дня Незалежності України з понеділка, 19 серпня, розпочинають тритижневу кампанію на підтримку України, пише Укрінформ.

У цей період латвійські суспільні ЗМІ представлять спеціальні інтерв'ю та репортажі із зони бойових дій, розповіді про повсякденне життя українців в Україні та Латвії, а також проводитимуть благодійну кампанію зі збору коштів.

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«Не можна звикати до жахів війни! Ми не можемо покласти край цій жорстокій війні, але ми можемо і хочемо робити все, що в наших силах, щоби підтримати українців і наблизити перемогу України… Результати попередньої благодійної кампанії доводять, що суспільству не байдуже – за два тижні було пожертвовано 354 977 євро. Ми віримо, що, проявивши людяність і чуйність до українського народу, ми зможемо і цього разу допомогти йому на крок наблизитися до перемоги», – зазначила головний редактор LTV Сігіта Роке.

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В ході кампанії для українських військових на фронті будуть закуплені товари латвійського виробництва. Таким чином, можна не лише зробити пожертву Україні, а й підтримати латвійських виробників. Розподіл пожертвувань організує Ziedot.lv спільно з Посольством України в Латвії, яке запропонувало дві третини пожертвуваних коштів спрямувати безпосередньо на закупівлю дронів латвійського виробництва, оскільки вони зараз найгостріше необхідні на фронті. Також закуповуватимуться прилади нічного бачення, одяг, продукти харчування тощо.

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Кампанія підтримки триватиме з 19 серпня до 8 вересня. Зробити пожертву можна за телефоном 90204113 (телефонний код Латвії +371, вартість дзвінка — 5 євро з ПДВ) або на сайті Ziedot.lv.

«У нас немає можливості, як у великих західних країн, надати Україні потужні системи озброєння, але ми можемо зробити свій внесок, вирішуючи конкретні проблеми окремих підрозділів і демонструючи солдатам, що вони не самі. Правда полягає в тому, що українці борються не лише за свою свободу, а й за нашу, і ми маємо зробити все, що справді в наших силах, щоб виграти цю битву», — сказала головна редакторка Латвійського радіо Аніта Брауна.

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Також суспільні ЗМІ Латвії анонсували свою програму, присвячену Україні, на святковий тиждень, що розпочався, та особливо – в сам День Незалежності, який цього року припадає на суботу.

Допомога Латвії Україні - що варто знати

Латвія від самого початку широкомасштабної агресії Росії надає Україні активну і дуже потужну підтримку. Наприклад, 13 серпня Латвія оголосила про передачу Україні 500 безпілотників у межах "Коаліції дронів".

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У липні завдяки ініціативі голови міністерства закордонних справ Латвії Байби Браже латвійський уряд передав Україні 100 FPV-дронів.

Партію латвійських БпЛА, вартість кожного з яких становить близько 1000 євро, обіцяли надіслати в українські підрозділи, які воюють під Краматорськом Донецької області.

У травні цього року на закритому засіданні уряд Латвії ухвалив рішення про виділення 10 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України.