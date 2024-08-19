Уряд Німеччини планує до кінця наступного року передати України додаткові ЗРК IRIS-T та танки Leopard, пише Укрінформ, цитуючи заступника речника федерального уряду Вольфганга Бюхнера.

«До кінця 2024 року буде передано ще 2 ЗРК IRIS-T SLM і 2 також пускові установки IRIS-T SLS; 10 подальших зенітних танків Gepard; САУ PzH 2000, Zuzana та RCH 155 у загальній кількості 16 одиниць; бойові дрони; кілька тисяч артилерійських боєприпасів і боєприпасів для бронетехніки, а також ще 30 танків Leopard 1A5», - розповів Бюхнер.

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Наступного року поставки продовжаться і передбачають передачу понад 20 PzH 2000, Zuzana та RCH 155, 20 БМП Marder, 37 Leopard 1A5, 5 Gepard, 3 IRIS-T SLM і стільки ж IRIS-T SLS, а також 2 системи ППО Skynex і тисячі боєприпасів.

Крім того, цього і наступного року Німеччина підготує ще 10 тисяч бійців ЗСУ.

Бюхнер назвав інсинуацією повідомлення ЗМІ про те, що ФРН скорочує військову підтримку України.

Більше по темі Україна запустила панель для моніторингу виконання програми Ukraine Facility Користувачам доступні фільтри для відображення індикаторів за напрямами, виконавцями, термінами реалізації тощо.

Тим часом сьогодні стало відомо, що Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, в якому засоби ППО, дрони, допоміжні машини.

Згідно зі списком, передано пускову установку ППО IRIS-T SLS; 14 тисяч боєприпасів калібру 155 мм; 10 морських дронів; 26 БпЛА Vector, 6 високомобільних екскаваторів-навантажувачів HMEE; броньовану евакуаційну машину Bergepanzer 2.

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Остання військова допомога від Німеччини - що варто знати

Україна отримала військову допомогу від Німеччини і Данії. За оновленим переліком, Київ отримав від Німеччини 58 танків Leopard 1A5, тоді як раніше їх було 50. На сайті зазначено, що остання партія надавалась у співпраці з Данією.

У червні Німеччина передала анонсований раніше великий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли реактивні системи HIMARS, засоби для ППО, танки тощо.

У травні німецькі партнери передали новий великий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли танки, машини та запчастини, боєприпаси тощо.

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Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявляла, що Німеччина передасть Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot для посилення ППО країни.