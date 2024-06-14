Німеччина передала новий великий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли реактивні системи HIMARS, засоби для ППО, танки тощо.

Список оновлено на сайті федерального уряду.

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Що і скільки передали Україні німецькі партнери

Згідно з даними німецького уряду, в Україну доставили три реактивні системи залпового вогню HIMARS; 20 БМП Marder; 10 танків Leopard 1 A5; боєприпаси для Marder і Leopard 1 A5; одна батарея ЗРК середньої дальності IRIS-T SLM та дві пускові установки IRIS-T SLS.

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Крім того, Німеччина передала українській армії 21 тисячу снарядів 155-мм калібру, чотири антидронові глушилки, два мостоукладачі Beaver, дві гусеничні інженерні машини 2A1 Dachs та одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 із запасними частинами.

Також у новому пакеті допомоги Україні надали:

- чотири броньовані машини розмінування Wisent 1;

- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

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- три комплекти бортових систем протиракетного захисту для гелікоптерів AMPS;

- прилади нічного бачення;

- IT-обладнання;

- автоцистерни Zetros;

- сотня штурмових гвинтівок MK 556;

- 85 снайперських гвинтівок HLR 338 зі 180 тисяч патронами;

- сотня гвинтівок CR 308;

- чотири мільйони патронів до вогнепальної зброї;

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- рятувальні човни.

У повідомленні зазначається, що загалом уряд ФРН передав або зобов’язався передати у майбутньому військової допомоги Україні на суму приблизно 28 мільярдів євро.

Допомога Україні від Німеччини - подробиці

У травні німецькі партнери передали новий великий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли танки, машини та запчастини, боєприпаси тощо.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявляла, що Німеччина передасть Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot для посилення ППО країни.

Німецький уряд послабив обмеження у використанні німецької зброї з метою атак по цілях в Росії. Рішення було результатом посилення російських атак у прикордонній зоні Харківської області.