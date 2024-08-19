Для створення осередків окупаційної влади в сільській місцевості загарбники оголосили конкурс "лідери села" за грошову винагороду, повідомили в Центрі національного спротиву.
Що таке конкурс "лідери села" від Росії на ТОТ
"Ворог після 2,5 років окупації досі не зміг сформувати окупаційні осередки у селах на тимчасово захоплених територіях", − пояснили в ЦНС.
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Для покриття відсутності достатньої кількості колаборантів Кремль запустив конкурс на ТОТ під назвою "лідери села", за участь в якому обіцяють гроші. Мета конкурсу − пошук зрадників, які погодяться працювати в окупаційних псевдоадміністраціях.
Кількість заявок на участь в конкурсі для окупантів незадовільна, оскільки місцеві переважно не бажають співпрацювати з Росією.
"Саме тому росіяни навіть приховують учасників конкурсу, адже участь в ньому – це підтвердження колабораціонізму", − зауважили в Центрі.
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