Служба безпеки України повідомила про затримання двох колаборанток із Харківщини, які співпрацювали з ворогом на початку повномасштабного вторгнення.

СБУ затримала двох колаборанток на Харківщині − подробиці

Мешканку міста Мерефи, після того, як вона влаштувалася до місцевої окупаційної адміністрації в Куп'янську, призначили нібито бухгалтеркою управління фінансів.

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Жінка з липня по вересень 2022 року займалася питаннями фінансового забезпечення окупаційних органів Росії. Вона нараховувала зарплати в російській валюті та розпоряджалася захопленим майном українських держустанов на користь РФ.

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Ще однією колаборанткою виявилася 48-річна мешканка Чугуївського району, яка допомагала підготувати псевдореферендум після захоплення частини території громади.

Вона ходила по дворах місцевих жителів та агітувала їх отримувати російські паспорти, а також закликала переоформлювати власні земельні ділянки відповідно до російського законодавства, за що обіцяла односельцям лояльне ставлення з боку росіян.

Одна зі зрадниць після деокупації переїхала до Харкова й хотіла переховуватися у великому місті як переселенка.

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Інша переховувалася за місцем проживання у Мерефі, де її згодом і затримали.

Яке покарання загрожує двом колаборанткам на Харківщині

Наразі обом фігуранткам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

СБУ затримала дві групи підпалювачів на Харківщині та Черкащині

Сьогодні, 19 серпня, Служба безпеки України затримала чотирьох агентів російської розвідки, які підпалювали об’єкти Укрзалізниці у Харківській та Черкаській областях.

На Харківщині затримали двох диверсантів, які вночі намагалися спалити батарейну шафу залізничного світлофора й відстежили розклад руху потягів по колії, щоб максимально заблокувати переміщення.

На Черкащині затримали дезертира-контрактника однієї з військових частин регіону, який переховувався на території області та вчиняв підпали на замовлення країни-агресора.

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Зрадник залучив місцевого жителя, з яким намагався знищити вісім релейних шаф сигнальних установок на стратегічно важливих напрямках залізничного сполучення.