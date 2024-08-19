Фінансові регулятори двох країн створили контактну групу для подолання фінансових проблем і запобігання ризиків для фінансових установ, йдеться в повідомленні Центрального банку Китаю.

США та Китай запустили контактну групу для запобігання фінансових ризиків

Домовленості про призначення контактних осіб досягнули за результатами п’ятого засідання двосторонньої Фінансової робочої групи 15-16 серпня в Шанхаї під керівництвом заступника голови центробанку КНР Сюань Чаннена та помічника заступника міністра фінансів США Брента Неймана.

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"Під час зустрічі Народний банк Китаю і Мінфін США домовилися про посилення співпраці в питаннях фінансової стабільності та обмінялися контактами відповідальних посадових осіб", − зазначили в китайському Центробанку

За словами предсатвників нацбанку Китаю, це забезпечить комунікацію між своїми фінансовими регуляторами на випадок інцидентів "фінансового стресу" та операційних ризиків для фінансових установ Штатів і КНР.

Сторони обговорили й економічну та фінансову ситуацію, грошово-кредитну політику, фінансову стабільність і регулювання, ринки цінних паперів та капіталу, транскордонні платежі й дані, міжнародне фінансове управління, фінансові технології, стійке фінансування, а також боротьбу з відмиванням коштів та протидію фінансуванню тероризму.

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Китай припинив консультуватись із США щодо контролю над озброєннями

Нагадаємо, що 17 липня китайський уряд заявив про припинення консультаційних процесів зі США з питань контролю над озброєннями та нерозповсюдження через продовження постачання зброї до Тайваню.

Водночас відповідальність за те, що сталося, китайська сторона переклала на американську.

Тоді КНР закликав Сполучені Штати поважати основні інтереси Китаю і створити умови, необхідні для діалогу та консультацій між двома країнами.

На Тайвані в січні обрали нового президента. На президентських виборах у Тайвані переміг Лай Чінте – кандидат від чинної Демократичної партії, яка підтримує незалежність острова від Китаю.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен ще тоді привітав Лай Чін Те з перемогою та сказав, що Сполучені Штати "віддані підтримці миру та стабільності між двома протоками, а також мирному вирішенню розбіжностей без примусу та тиску".